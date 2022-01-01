ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Херсонщини і відкинули окупантів від Кривого Рогу
Сьогодні, 01:54
Збройні сили України відкинули російських загарбників від Кривого Рогу на 40-60 кілометрів.
Українські захисники звільнили кілька населених пунктів, у тому числі в Херсонській області. Про це пише Главком, посилаючись на голову військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.
За його словами, противник не просто зупинений на підступах до Кривого Рогу, а й відкинутий на кілька десятків кілометрів. Зараз окупанти знаходяться на відстані 40-60 кілометрів від міста.
«Лінія зіткнення знаходиться вже не на кордоні з Дніпропетровською областю. Це вже Херсонська область. Наші військові виявляють справжню доблесть і завдають ворогові серйозної шкоди», – додав Вілкул.
Він уточнив, що в ході наступу була захоплена ворожа техніка, яку планується використовувати для оборони міста. Крім того, в результаті дій українських захисників були звільнені кілька населених пунктів у Херсонській області.
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Українські захисники звільнили кілька населених пунктів, у тому числі в Херсонській області. Про це пише Главком, посилаючись на голову військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.
За його словами, противник не просто зупинений на підступах до Кривого Рогу, а й відкинутий на кілька десятків кілометрів. Зараз окупанти знаходяться на відстані 40-60 кілометрів від міста.
«Лінія зіткнення знаходиться вже не на кордоні з Дніпропетровською областю. Це вже Херсонська область. Наші військові виявляють справжню доблесть і завдають ворогові серйозної шкоди», – додав Вілкул.
Він уточнив, що в ході наступу була захоплена ворожа техніка, яку планується використовувати для оборони міста. Крім того, в результаті дій українських захисників були звільнені кілька населених пунктів у Херсонській області.
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