У луцьку «Ласку» прибули чотирилапі переселенці
Сьогодні, 00:52
Десять тварин із територій, де точаться бої, тимчасово перебувають на утриманні комунального підприємства "Ласка".
Про це Суспільному розповіла керівниця Оксана Богданюк.
З її слів, тварини, які приїхали з інших областей, мають господарів, а на підприємстві перебуватимуть до того часу, поки сім’ї, в яких вони жили, знайдуть можливість забрати їх.
Мопс на кличку "Демі" приїхала у Луцьк з Харкова. Тварині – вісім років.
"Вона улюблениця родини, вони дуже за неї переживає, телефонують мені два рази в день, питають про самопочуття, як вона їла, чи вона спала, чи все в неї добре", – говорить керівниця "Ласки".
Власники були змушені лишити своїх тварин. Декому заїхати з улюбленицями не дозволили власники зйомного житла, дехто обіцяв забрати тварину після того, як знайдуть підходяще житло.
"Цю кіцічку привезли люди, які виїхали з Києва, казали, що на вокзалі знайшли, а зараз шукають житло, де їх приймуть з цією кицею. Тому поки вона в нас, трошки хвора була, то вони занесли до лікаря", – розповіла ветеринарна лікарка Світлана Новосад.
Чекає на повернення господарів і кішка "Масяня". У Маріуполі вона жила в родині з маленькою дитиною, – Оксана Богданюк. З її слів, усіх тварин у "Ласці" стерилізують безкоштовно. Власники Масяні вже дали згоду.
"Прибувають тварини з тимчасово окупованих територій, з територій в зоні конфлікту, де йдуть важкі бойові дії. В нас є тварини з Херсона, з Бучі, з Глевахи, з Харкова і Маріуполя", – каже керівниця комунального підприємства. З її слів луцькі волонтери також повідомляють, що ув обласному центрі збільшилася кількість безпритульних тварин. Натомість число тих, хто їх годує – зменшилася.
На КП "Ласка" їжі для підопічних нині вистачає, – розповів керівник служби відлову Антон Бабич. Допомогу тваринам вже двічі передавали польські волонтери. Частину кормів "Ласка передала колегам у Чернігів.
Зараз на комунальному підприємстві є собаки і коти, яким шукають господарів.
За словами директорки, зараз у "Ласці" доглядають 270 тварин. 30 підопічних в березні забрали польські волонтери.
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Про це Суспільному розповіла керівниця Оксана Богданюк.
З її слів, тварини, які приїхали з інших областей, мають господарів, а на підприємстві перебуватимуть до того часу, поки сім’ї, в яких вони жили, знайдуть можливість забрати їх.
Мопс на кличку "Демі" приїхала у Луцьк з Харкова. Тварині – вісім років.
"Вона улюблениця родини, вони дуже за неї переживає, телефонують мені два рази в день, питають про самопочуття, як вона їла, чи вона спала, чи все в неї добре", – говорить керівниця "Ласки".
Власники були змушені лишити своїх тварин. Декому заїхати з улюбленицями не дозволили власники зйомного житла, дехто обіцяв забрати тварину після того, як знайдуть підходяще житло.
"Цю кіцічку привезли люди, які виїхали з Києва, казали, що на вокзалі знайшли, а зараз шукають житло, де їх приймуть з цією кицею. Тому поки вона в нас, трошки хвора була, то вони занесли до лікаря", – розповіла ветеринарна лікарка Світлана Новосад.
Чекає на повернення господарів і кішка "Масяня". У Маріуполі вона жила в родині з маленькою дитиною, – Оксана Богданюк. З її слів, усіх тварин у "Ласці" стерилізують безкоштовно. Власники Масяні вже дали згоду.
"Прибувають тварини з тимчасово окупованих територій, з територій в зоні конфлікту, де йдуть важкі бойові дії. В нас є тварини з Херсона, з Бучі, з Глевахи, з Харкова і Маріуполя", – каже керівниця комунального підприємства. З її слів луцькі волонтери також повідомляють, що ув обласному центрі збільшилася кількість безпритульних тварин. Натомість число тих, хто їх годує – зменшилася.
На КП "Ласка" їжі для підопічних нині вистачає, – розповів керівник служби відлову Антон Бабич. Допомогу тваринам вже двічі передавали польські волонтери. Частину кормів "Ласка передала колегам у Чернігів.
Зараз на комунальному підприємстві є собаки і коти, яким шукають господарів.
За словами директорки, зараз у "Ласці" доглядають 270 тварин. 30 підопічних в березні забрали польські волонтери.
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