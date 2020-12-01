У луцьку «Ласку» прибули чотирилапі переселенці





Про це Оксана Богданюк.



З її слів, тварини, які приїхали з інших областей, мають господарів, а на підприємстві перебуватимуть до того часу, поки сім’ї, в яких вони жили, знайдуть можливість забрати їх.



Мопс на кличку "Демі" приїхала у Луцьк з Харкова. Тварині – вісім років.



"Вона улюблениця родини, вони дуже за неї переживає, телефонують мені два рази в день, питають про самопочуття, як вона їла, чи вона спала, чи все в неї добре", – говорить керівниця "Ласки".



Власники були змушені лишити своїх тварин. Декому заїхати з улюбленицями не дозволили власники зйомного житла, дехто обіцяв забрати тварину після того, як знайдуть підходяще житло.



"Цю кіцічку привезли люди, які виїхали з Києва, казали, що на вокзалі знайшли, а зараз шукають житло, де їх приймуть з цією кицею. Тому поки вона в нас, трошки хвора була, то вони занесли до лікаря", – розповіла ветеринарна лікарка Світлана Новосад.



Чекає на повернення господарів і кішка "Масяня". У Маріуполі вона жила в родині з маленькою дитиною, – Оксана Богданюк. З її слів, усіх тварин у "Ласці" стерилізують безкоштовно. Власники Масяні вже дали згоду.



"Прибувають тварини з тимчасово окупованих територій, з територій в зоні конфлікту, де йдуть важкі бойові дії. В нас є тварини з Херсона, з Бучі, з Глевахи, з Харкова і Маріуполя", – каже керівниця комунального підприємства. З її слів луцькі волонтери також повідомляють, що ув обласному центрі збільшилася кількість безпритульних тварин. Натомість число тих, хто їх годує – зменшилася.



На КП "Ласка" їжі для підопічних нині вистачає, – розповів керівник служби відлову Антон Бабич. Допомогу тваринам вже двічі передавали польські волонтери. Частину кормів "Ласка передала колегам у Чернігів.



Зараз на комунальному підприємстві є собаки і коти, яким шукають господарів.



За словами директорки, зараз у "Ласці" доглядають 270 тварин. 30 підопічних в березні забрали польські волонтери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Десять тварин із територій, де точаться бої, тимчасово перебувають на утриманні комунального підприємства "Ласка".Про це Суспільному розповіла керівницяЗ її слів, тварини, які приїхали з інших областей, мають господарів, а на підприємстві перебуватимуть до того часу, поки сім’ї, в яких вони жили, знайдуть можливість забрати їх.Мопс на кличку "Демі" приїхала у Луцьк з Харкова. Тварині – вісім років."Вона улюблениця родини, вони дуже за неї переживає, телефонують мені два рази в день, питають про самопочуття, як вона їла, чи вона спала, чи все в неї добре", – говорить керівниця "Ласки".Власники були змушені лишити своїх тварин. Декому заїхати з улюбленицями не дозволили власники зйомного житла, дехто обіцяв забрати тварину після того, як знайдуть підходяще житло."Цю кіцічку привезли люди, які виїхали з Києва, казали, що на вокзалі знайшли, а зараз шукають житло, де їх приймуть з цією кицею. Тому поки вона в нас, трошки хвора була, то вони занесли до лікаря", – розповіла ветеринарна лікарка Світлана Новосад.Чекає на повернення господарів і кішка "Масяня". У Маріуполі вона жила в родині з маленькою дитиною, – Оксана Богданюк. З її слів, усіх тварин у "Ласці" стерилізують безкоштовно. Власники Масяні вже дали згоду."Прибувають тварини з тимчасово окупованих територій, з територій в зоні конфлікту, де йдуть важкі бойові дії. В нас є тварини з Херсона, з Бучі, з Глевахи, з Харкова і Маріуполя", – каже керівниця комунального підприємства. З її слів луцькі волонтери також повідомляють, що ув обласному центрі збільшилася кількість безпритульних тварин. Натомість число тих, хто їх годує – зменшилася.На КП "Ласка" їжі для підопічних нині вистачає, – розповів керівник служби відлову Антон Бабич. Допомогу тваринам вже двічі передавали польські волонтери. Частину кормів "Ласка передала колегам у Чернігів.Зараз на комунальному підприємстві є собаки і коти, яким шукають господарів.За словами директорки, зараз у "Ласці" доглядають 270 тварин. 30 підопічних в березні забрали польські волонтери.

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