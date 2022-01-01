Очільник Рівненщини з місця обстрілу нафтобази доповів про ліквідацію наслідків

Очільник Рівненщини з місця обстрілу нафтобази доповів про ліквідацію наслідків
До ліквідації наслідків обстрілу нафтобази на території Рівненщини залучили рятувальників

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

На місці влучення ворожої ракети в нафтобазу працюють рятувальники.

"На місці події працюють 52 рятувальники, 16 одиниць техніки. Додатково залучили два пожежних потяги з водою. Хімічний та радіаційний фон - в нормі", - сказав очільник Рівненської ОВА.

На місці події відпрацювали фахівці лабораторії ДСНС та Рівненського лабораторного центру.

Здоров'ю громадян, за словами Віталія Коваля, нічого не загрожує.

Нагадаємо, близько 21:00 ворог завдав ракетного удару по нафтобазі на території Рівненщини.

Як відомо, 27 березня, ворожа ракета влучила у нафтобазу у Луцьку.

26 березня у місті Дубно Рівненської області ворожа ракета влучила у нафтобазу.


Головне фото - ілюстративне.

Нагадаємо, учора, 27 березня, ворожа ракета влучила у нафтобазу у Луцьку.

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Теги: Рівненщина, ракета, обстріл, вибух
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