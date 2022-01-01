Очільник Рівненщини з місця обстрілу нафтобази доповів про ліквідацію наслідків





Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.



На місці влучення ворожої ракети в нафтобазу працюють рятувальники.



"На місці події працюють 52 рятувальники, 16 одиниць техніки. Додатково залучили два пожежних потяги з водою. Хімічний та радіаційний фон - в нормі", - сказав очільник Рівненської ОВА.



На місці події відпрацювали фахівці лабораторії ДСНС та Рівненського лабораторного центру.



Здоров'ю громадян, за словами Віталія Коваля, нічого не загрожує.



Нагадаємо, близько 21:00 ворог завдав ракетного удару по нафтобазі на території Рівненщини.



Як відомо, 27 березня, ворожа ракета влучила у нафтобазу у Луцьку.



26 березня у місті Дубно Рівненської області



Головне фото - ілюстративне.



Нагадаємо, учора, 27 березня, ворожа ракета влучила у нафтобазу у Луцьку.



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Нагадаємо, учора, 27 березня, ворожа ракета влучила у нафтобазу у Луцьку.

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