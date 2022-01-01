Очільник Рівненщини з місця обстрілу нафтобази доповів про ліквідацію наслідків
Сьогодні, 00:16
До ліквідації наслідків обстрілу нафтобази на території Рівненщини залучили рятувальників
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
На місці влучення ворожої ракети в нафтобазу працюють рятувальники.
"На місці події працюють 52 рятувальники, 16 одиниць техніки. Додатково залучили два пожежних потяги з водою. Хімічний та радіаційний фон - в нормі", - сказав очільник Рівненської ОВА.
На місці події відпрацювали фахівці лабораторії ДСНС та Рівненського лабораторного центру.
Здоров'ю громадян, за словами Віталія Коваля, нічого не загрожує.
Нагадаємо, близько 21:00 ворог завдав ракетного удару по нафтобазі на території Рівненщини.
Як відомо, 27 березня, ворожа ракета влучила у нафтобазу у Луцьку.
26 березня у місті Дубно Рівненської області ворожа ракета влучила у нафтобазу.
Головне фото - ілюстративне.
Нагадаємо, учора, 27 березня, ворожа ракета влучила у нафтобазу у Луцьку.
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Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
На місці влучення ворожої ракети в нафтобазу працюють рятувальники.
"На місці події працюють 52 рятувальники, 16 одиниць техніки. Додатково залучили два пожежних потяги з водою. Хімічний та радіаційний фон - в нормі", - сказав очільник Рівненської ОВА.
На місці події відпрацювали фахівці лабораторії ДСНС та Рівненського лабораторного центру.
Здоров'ю громадян, за словами Віталія Коваля, нічого не загрожує.
Нагадаємо, близько 21:00 ворог завдав ракетного удару по нафтобазі на території Рівненщини.
Як відомо, 27 березня, ворожа ракета влучила у нафтобазу у Луцьку.
26 березня у місті Дубно Рівненської області ворожа ракета влучила у нафтобазу.
Головне фото - ілюстративне.
Нагадаємо, учора, 27 березня, ворожа ракета влучила у нафтобазу у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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