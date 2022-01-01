У місті Дубно ракета влучила в нафтобазу





Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.



За його словами, окрім того, цього ж дня ЗСУ збили ворожий дрон на території області.



Коваль закликав усіх перебувати в укриттях під час сигналу тривоги.



Зображення ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Дубно Рівненської області ворожа ракета увечері 26 березня влучила у нафтобазу. Збитки наразі встановлюють.Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністраціїЗа його словами, окрім того, цього ж дня ЗСУ збили ворожий дрон на території області.Коваль закликав усіх перебувати в укриттях під час сигналу тривоги.

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