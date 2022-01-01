ППО вражає ворожі цілі у небі над Волинню, – військова адміністрація
Сьогодні, 21:32
Увечері 26 березня протиповітряна оборона вражає ворожі цілі у небі над Волинню.
Про це журналістам повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Тож, населення може чути вибухи у різних населених пунктах області.
Волинянам рекомендують зберігати спокій та перебувати в укриттях під час сигналу повітряної тривоги.
До слова, тривога триває і наразі. Її оголосили о 20:47.
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Про це журналістам повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Тож, населення може чути вибухи у різних населених пунктах області.
Волинянам рекомендують зберігати спокій та перебувати в укриттях під час сигналу повітряної тривоги.
До слова, тривога триває і наразі. Її оголосили о 20:47.
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