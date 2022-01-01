 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

ППО вражає ворожі цілі у небі над Волинню, – військова адміністрація

ППО вражає ворожі цілі у небі над Волинню, – військова адміністрація
Увечері 26 березня протиповітряна оборона вражає ворожі цілі у небі над Волинню.

Про це журналістам повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Тож, населення може чути вибухи у різних населених пунктах області.

Волинянам рекомендують зберігати спокій та перебувати в укриттях під час сигналу повітряної тривоги.

До слова, тривога триває і наразі. Її оголосили о 20:47.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ворожі цілі, ППО, тривога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Над Волинню збили три ворожі цілі, ймовірно – ракети з Білорусі
Сьогодні, 22:08
У місті Дубно ракета влучила в нафтобазу
Сьогодні, 21:39
Завтра Луцьк прощатиметься одразу із трьома Героями
Сьогодні, 15:48
Байден зустрівся з Кулебою та Резніковим у Варшаві: про що йшлося. ВІДЕО
Сьогодні, 15:15
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Над Волинню збили три ворожі цілі, ймовірно – ракети з Білорусі
Сьогодні, 22:08
У місті Дубно ракета влучила в нафтобазу
Сьогодні, 21:39
ППО вражає ворожі цілі у небі над Волинню, – військова адміністрація
Сьогодні, 21:32
У Львові дали терміновий брифінг щодо обстрілів. ЩО ВЖЕ ВІДОМО ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 21:05
У Луцьку чули звук вибуху: що сталося. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 20:55
Схожі новини
Над Волинню збили три ворожі цілі, ймовірно – ракети з Білорусі Над Волинню збили три ворожі цілі, ймовірно – ракети з Білорусі
Сьогодні, 22:08
Українська ППО збила ворожий бомбардувальник Українська ППО збила ворожий бомбардувальник
Сьогодні, 18:13
ЗСУ успішно б'ють окупантів навіть зброєю 80-их років ЗСУ успішно б'ють окупантів навіть зброєю 80-их років
20 березень, 01:16
Залужний відзвітував про успіхи Сухопутних військ Залужний відзвітував про успіхи Сухопутних військ
15 березень, 00:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бойові і спортивні перемоги: добрі новини від ВолиньPost за 26 березня
Сьогодні, 22:52
 0
Над Волинню збили три ворожі цілі, ймовірно – ракети з Білорусі
Сьогодні, 22:08
 0
У місті Дубно ракета влучила в нафтобазу
Сьогодні, 21:39
 0
ППО вражає ворожі цілі у небі над Волинню, – військова адміністрація
Сьогодні, 21:32
 0
У Львові дали терміновий брифінг щодо обстрілів. ЩО ВЖЕ ВІДОМО ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 21:05
 0
Медіа
відео
1/8