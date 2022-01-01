ППО вражає ворожі цілі у небі над Волинню, – військова адміністрація





Про це журналістам повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Тож, населення може чути вибухи у різних населених пунктах області.



Волинянам рекомендують зберігати спокій та перебувати в укриттях під час сигналу повітряної тривоги.



До слова, тривога триває і наразі. Її оголосили о 20:47.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 26 березня протиповітряна оборона вражає ворожі цілі у небі над Волинню.Про це журналістам повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.Тож, населення може чути вибухи у різних населених пунктах області.Волинянам рекомендують зберігати спокій та перебувати в укриттях під час сигналу повітряної тривоги.До слова, тривога триває і наразі. Її оголосили о 20:47.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію