У Луцьку чули звук вибуху: що сталося. ОФІЦІЙНО





Інформаційне агентство ВолиньPost звернулося за коментарем з цього приводу до Волинської обласної військової адміністрації.



Тут повідомили, що, за попередньою інформацією, орієнтовно за 10 км від Луцька силами протиповітряної оборони збили безпілотний літальний апарат.



«Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється. Повідомимо згодом», - повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі Луцька та деяких навколишніх сіл чули звук вибуху увечері 26 березня. Мережею також шириться відео, де видно спалах.звернулося за коментарем з цього приводу до Волинської обласної військової адміністрації.Тут повідомили, що, за попередньою інформацією, орієнтовно за 10 км від Луцька силами протиповітряної оборони збили безпілотний літальний апарат.«Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється. Повідомимо згодом», - повідомив голова ОВА

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