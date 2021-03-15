У Луцьку чули звук вибуху: що сталося. ОФІЦІЙНО

У Луцьку чули звук вибуху: що сталося. ОФІЦІЙНО
Жителі Луцька та деяких навколишніх сіл чули звук вибуху увечері 26 березня. Мережею також шириться відео, де видно спалах.

Інформаційне агентство ВолиньPost звернулося за коментарем з цього приводу до Волинської обласної військової адміністрації.

Тут повідомили, що, за попередньою інформацією, орієнтовно за 10 км від Луцька силами протиповітряної оборони збили безпілотний літальний апарат.

«Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється. Повідомимо згодом», - повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

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Теги: Луцьк, вибух
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Коментарі 2
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Хай Господь прокляне путіна і тих, хто запускає ракети, на віки вічні.
Людських проклять їм замало.
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сволочіЩоб ви усі повздихали
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