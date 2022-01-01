Єрмак заявив, що ракетні удари росіян по Львову – спроба налякати





Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в Телеграмі.



"Ракетні удари росіян по місту Львів - це спроба налякати українців, дипломатів демократичних країн, які знаходяться в місті. Україну точно не злякати такими злочинами росіян, а західним партнерам хочу вкотре сказати - закрийте небо, покажіть силу, таку, як показує українська армія в боротьбі з російською", - зазначив Єрмак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ракетними ударами по Львову росіяни намагалися налякати українців та дипломатів, які знаходяться у місті.Про це заявив керівник Офісу президента Українив Телеграмі."Ракетні удари росіян по місту Львів - це спроба налякати українців, дипломатів демократичних країн, які знаходяться в місті. Україну точно не злякати такими злочинами росіян, а західним партнерам хочу вкотре сказати - закрийте небо, покажіть силу, таку, як показує українська армія в боротьбі з російською", - зазначив Єрмак.

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