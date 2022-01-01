У Львові дали терміновий брифінг щодо обстрілів. ЩО ВЖЕ ВІДОМО ОФІЦІЙНО

У Львові дали терміновий брифінг щодо обстрілів. ЩО ВЖЕ ВІДОМО ОФІЦІЙНО
У межах Львова увечері 26 березня сталося два ракетні удари.

Про них під час термінового брифінгу розповіли очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами Максима Козицького, було два потрапляння у об’єкти критичної інфраструктури. Одне – у нафтобазу у житловому кварталі Львова, інший – у об’єкт оборонної структури, завод, який розташований також у житловому масиві.

У кожен об’єкт було нанесено по два удари.

«По першому удару 5 людей звернулися за допомогою. Жертв немає. На обох об’єктах триває гасіння пожежі», - сказав Козицький.

Андрій Садовий зазначив, що руйнування – достатньо серйозні.
«Також ударною хвилею пошкоджені школа і садочок. Повилітали вікна», – сказав Садовий.

Він додав, що, на його думку, сьогоднішніми ударами агресор «передає вітання» президенту США Джо Байдену, який зараз у Польщі.

«Львів – це 70 кілометрів біля Польщі. Тому весь світ має зрозуміти, що загроза є дуже серйозною», – сказав міський голова.

Нагадаємо, на Львівщині прогриміли потужні вибухи. Внаслідок ракетого обстрілу на Львівщині постраждало п‘ятеро осіб. Окрім того, виникла пожежа: горить промисловий об'єкт.

Невдовзі мер Львова повідомив про ще один ракетний удар.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Львів, вибухи, Андрій Садовий, Максим Козицький
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Львові дали терміновий брифінг щодо обстрілів. ЩО ВЖЕ ВІДОМО ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 21:05
У Луцьку чули звук вибуху: що сталося. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 20:55
Єрмак заявив, що ракетні удари росіян по Львову – спроба налякати
Сьогодні, 20:49
У війні з Росією Волинь втратила ще двох своїх синів
Сьогодні, 20:20
Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО
Сьогодні, 20:11
Схожі новини
Єрмак заявив, що ракетні удари росіян по Львову – спроба налякати Єрмак заявив, що ракетні удари росіян по Львову – спроба налякати
Сьогодні, 20:49
По Львову завдали ще одного ракетного удару, – Садовий По Львову завдали ще одного ракетного удару, – Садовий
Сьогодні, 19:53
Ракетний обстріл Львова: за попередніми даними – п'ятеро постраждалих Ракетний обстріл Львова: за попередніми даними – п'ятеро постраждалих
Сьогодні, 18:00
На Львівщині прогриміли вибухи На Львівщині прогриміли вибухи
Сьогодні, 17:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Львові дали терміновий брифінг щодо обстрілів. ЩО ВЖЕ ВІДОМО ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 21:05
 0
У Луцьку чули звук вибуху: що сталося. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 20:55
 0
Єрмак заявив, що ракетні удари росіян по Львову – спроба налякати
Сьогодні, 20:49
 0
У війні з Росією Волинь втратила ще двох своїх синів
Сьогодні, 20:20
 0
Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО
Сьогодні, 20:11
 0
Медіа
відео
1/8