У Львові дали терміновий брифінг щодо обстрілів. ЩО ВЖЕ ВІДОМО ОФІЦІЙНО





Про них під час термінового брифінгу розповіли очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий.



За словами Максима Козицького, було два потрапляння у об’єкти критичної інфраструктури. Одне – у нафтобазу у житловому кварталі Львова, інший – у об’єкт оборонної структури, завод, який розташований також у житловому масиві.



У кожен об’єкт було нанесено по два удари.



«По першому удару 5 людей звернулися за допомогою. Жертв немає. На обох об’єктах триває гасіння пожежі», - сказав Козицький.



Андрій Садовий зазначив, що руйнування – достатньо серйозні.

«Також ударною хвилею пошкоджені школа і садочок. Повилітали вікна», – сказав Садовий.



Він додав, що, на його думку, сьогоднішніми ударами агресор «передає вітання» президенту США Джо Байдену, який зараз у Польщі.



«Львів – це 70 кілометрів біля Польщі. Тому весь світ має зрозуміти, що загроза є дуже серйозною», – сказав міський голова.



Нагадаємо, на Львівщині прогриміли потужні вибухи. Внаслідок ракетого обстрілу на Львівщині постраждало п‘ятеро осіб. Окрім того,



Невдовзі мер Львова повідомив про ще один ракетний удар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У межах Львова увечері 26 березня сталося два ракетні удари.Про них під час термінового брифінгу розповіли очільник Львівської обласної військової адміністраціїта міський голова ЛьвоваЗа словами Максима Козицького, було два потрапляння у об’єкти критичної інфраструктури. Одне – у нафтобазу у житловому кварталі Львова, інший – у об’єкт оборонної структури, завод, який розташований також у житловому масиві.У кожен об’єкт було нанесено по два удари.«По першому удару 5 людей звернулися за допомогою. Жертв немає. На обох об’єктах триває гасіння пожежі», - сказав Козицький.Андрій Садовий зазначив, що руйнування – достатньо серйозні.«Також ударною хвилею пошкоджені школа і садочок. Повилітали вікна», – сказав Садовий.Він додав, що, на його думку, сьогоднішніми ударами агресор «передає вітання» президенту США Джо Байдену, який зараз у Польщі.«Львів – це 70 кілометрів біля Польщі. Тому весь світ має зрозуміти, що загроза є дуже серйозною», – сказав міський голова.Нагадаємо,Окрім того, виникла пожежа: горить промисловий об'єкт Невдовзі

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