На Львівщині прогриміли вибухи

На Львівщині прогриміли вибухи
На Львівщині прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Сьогодні, 26 березня, о 16:30 поблизу Львова, зі сторони Кривчиць, прогриміли три вубухи.

Козицький зазначив, що в області лунає сирена, тож львів'ян закликають залишатися в укриттях і зберігати спокій. А також не публікувати інформацію про вибухи з місця подій.

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Теги: Львів, вибухи
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