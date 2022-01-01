На Львівщині прогриміли вибухи
Сьогодні, 17:04
На Львівщині прогриміли потужні вибухи.
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Сьогодні, 26 березня, о 16:30 поблизу Львова, зі сторони Кривчиць, прогриміли три вубухи.
Козицький зазначив, що в області лунає сирена, тож львів'ян закликають залишатися в укриттях і зберігати спокій. А також не публікувати інформацію про вибухи з місця подій.
Головне зображення ілюстративне
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Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Сьогодні, 26 березня, о 16:30 поблизу Львова, зі сторони Кривчиць, прогриміли три вубухи.
Козицький зазначив, що в області лунає сирена, тож львів'ян закликають залишатися в укриттях і зберігати спокій. А також не публікувати інформацію про вибухи з місця подій.
Головне зображення ілюстративне
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