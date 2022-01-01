На Львівщині прогриміли вибухи





Про це Максим Козицький.



Сьогодні, 26 березня, о 16:30 поблизу Львова, зі сторони Кривчиць, прогриміли три вубухи.



Козицький зазначив, що в області лунає сирена, тож львів'ян закликають залишатися в укриттях і зберігати спокій. А також не публікувати інформацію про вибухи з місця подій.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Львівщині прогриміли потужні вибухи.Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністраціїСьогодні, 26 березня, о 16:30 поблизу Львова, зі сторони Кривчиць, прогриміли три вубухи.Козицький зазначив, що в області лунає сирена, тож львів'ян закликають залишатися в укриттях і зберігати спокій. А також не публікувати інформацію про вибухи з місця подій.

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