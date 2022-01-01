Російські окупанти обстріляли меморіал у Дробицькому Яру





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Сьогодні, 26 березня, внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами було пошкоджено монумент у вигляді Менори на в'їзді до меморіального комплексу "Дробицький Яр".



Зауважують, що саме на цьому місці розстріляли від 16 до 20 тисяч жертв Голокосту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Харкові російські загарбники здійснили артилерійський обстріл Дробицького Яру. В результаті було пошкоджено меморіальний комплекс.Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України в Телеграмі.Сьогодні, 26 березня, внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами було пошкоджено монумент у вигляді Менори на в'їзді до меморіального комплексу "Дробицький Яр".Зауважують, що саме на цьому місці розстріляли від 16 до 20 тисяч жертв Голокосту.

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