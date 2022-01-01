Російські окупанти обстріляли меморіал у Дробицькому Яру

Російські окупанти обстріляли меморіал у Дробицькому Яру
У Харкові російські загарбники здійснили артилерійський обстріл Дробицького Яру. В результаті було пошкоджено меморіальний комплекс.

Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України в Телеграмі.

Сьогодні, 26 березня, внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами було пошкоджено монумент у вигляді Менори на в'їзді до меморіального комплексу "Дробицький Яр".

Зауважують, що саме на цьому місці розстріляли від 16 до 20 тисяч жертв Голокосту.

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Теги: Харків, Дробицький Яр
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