На Чернігівщині знищили склад боєприпасів ворога





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Зазначають, що пожежа на складі тривала 5 годин, розривалися снаряди. Серед іншого були знищені ворожі засоби радіоелектронної боротьби, які глушили сигнал державних мовників. Відтак мовлення українського радіо вже поновлене.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Склад ворожих боєприпасів та скупчення техніки вразили влучним вогнем українські воїни біля села Вишневе під Черніговом.Про це повідомляє "Суспільне" Зазначають, що пожежа на складі тривала 5 годин, розривалися снаряди. Серед іншого були знищені ворожі засоби радіоелектронної боротьби, які глушили сигнал державних мовників. Відтак мовлення українського радіо вже поновлене.

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