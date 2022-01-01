На Чернігівщині знищили склад боєприпасів ворога
Сьогодні, 16:45
Склад ворожих боєприпасів та скупчення техніки вразили влучним вогнем українські воїни біля села Вишневе під Черніговом.
Про це повідомляє "Суспільне".
Зазначають, що пожежа на складі тривала 5 годин, розривалися снаряди. Серед іншого були знищені ворожі засоби радіоелектронної боротьби, які глушили сигнал державних мовників. Відтак мовлення українського радіо вже поновлене.
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Про це повідомляє "Суспільне".
Зазначають, що пожежа на складі тривала 5 годин, розривалися снаряди. Серед іншого були знищені ворожі засоби радіоелектронної боротьби, які глушили сигнал державних мовників. Відтак мовлення українського радіо вже поновлене.
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