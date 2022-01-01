Ракетний обстріл Львова: за попередніми даними – п'ятеро постраждалих
Сьогодні, 18:00
Внаслідок ракетого обстрілу на Львівщині постраждало п‘ятеро осіб, є загроза повторного удару.
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
За його словами, інформація про те, що влучили у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася.
Наразі відомо про п'ятьох постраждалих.
"Загроза ракетного удару все ще є.
Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти!", - зазначив Козицький.
Нагадаємо, на Львівщині прогриміли потужні вибухи.
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Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
За його словами, інформація про те, що влучили у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася.
Наразі відомо про п'ятьох постраждалих.
"Загроза ракетного удару все ще є.
Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти!", - зазначив Козицький.
Нагадаємо, на Львівщині прогриміли потужні вибухи.
Головне зображення ілюстративне
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