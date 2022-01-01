Ракетний обстріл Львова: за попередніми даними – п'ятеро постраждалих





Про це Максим Козицький.



За його словами, інформація про те, що влучили у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася.



Наразі відомо про п'ятьох постраждалих.



"Загроза ракетного удару все ще є.



Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти!", - зазначив Козицький.



Нагадаємо, на Львівщині прогриміли потужні вибухи.





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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ракетого обстрілу на Львівщині постраждало п‘ятеро осіб, є загроза повторного удару.Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністраціїЗа його словами, інформація про те, що влучили у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася.Наразі відомо про п'ятьох постраждалих."Загроза ракетного удару все ще є.Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти!", - зазначив Козицький.Нагадаємо,

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