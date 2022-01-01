Ракетний обстріл Львова: за попередніми даними – п'ятеро постраждалих

Ракетний обстріл Львова: за попередніми даними – п'ятеро постраждалих
Внаслідок ракетого обстрілу на Львівщині постраждало п‘ятеро осіб, є загроза повторного удару.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, інформація про те, що влучили у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася.

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих.

"Загроза ракетного удару все ще є.

Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти!", - зазначив Козицький.

Нагадаємо, на Львівщині прогриміли потужні вибухи.


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Теги: Львів, вибухи
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