Українська ППО збила ворожий бомбардувальник
Сьогодні, 18:13
На Слобожанському напрямку українська протиповітряна оборона збила ще один російський військовий літак.
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у Фейсбуці.
"На Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "прощався з життям" БПЛА", – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у Фейсбуці.
"На Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "прощався з життям" БПЛА", – йдеться у повідомленні.
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