Українська ППО збила ворожий бомбардувальник





Про це повідомляє



"На Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "прощався з життям" БПЛА", – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Слобожанському напрямку українська протиповітряна оборона збила ще один російський військовий літак.Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у Фейсбуці."На Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "прощався з життям" БПЛА", – йдеться у повідомленні.

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