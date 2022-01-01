Українська ППО збила ворожий бомбардувальник

Українська ППО збила ворожий бомбардувальник
На Слобожанському напрямку українська протиповітряна оборона збила ще один російський військовий літак.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у Фейсбуці.

"На Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "прощався з життям" БПЛА", – йдеться у повідомленні.


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Теги: ППО
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