У Маріуполі російські окупанти насильно вивезли медиків та пацієнтів з лікарні

У Маріуполі російські окупанти насильно вивезли медиків та пацієнтів з лікарні
Із блокадного Маріуполя російські окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу.

За даними міської ради, на території лікарні приблизно перебувало 700 людей. Однак скільки маріупольців було депортовано - точно невідомо. Як додали у мерії, інформація уточнюється.

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Теги: Маріуполь
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