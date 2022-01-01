У Маріуполі російські окупанти насильно вивезли медиків та пацієнтів з лікарні
Сьогодні, 18:51
Із блокадного Маріуполя російські окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу.
За даними міської ради, на території лікарні приблизно перебувало 700 людей. Однак скільки маріупольців було депортовано - точно невідомо. Як додали у мерії, інформація уточнюється.
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Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу.
За даними міської ради, на території лікарні приблизно перебувало 700 людей. Однак скільки маріупольців було депортовано - точно невідомо. Як додали у мерії, інформація уточнюється.
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