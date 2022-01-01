По Львову завдали ще одного ракетного удару, – Садовий

По Львову завдали ще одного ракетного удару, – Садовий
У Львові знову прогриміли вибухи.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"В результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали. Триває гасіння пожеж.

На місцях працюють відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині прогриміли потужні вибухи. Внаслідок ракетого обстрілу на Львівщині постраждало п‘ятеро осіб. Окрім того, виникла пожежа: горить промисловий об'єкт.

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Теги: Львів, вибухи, Садовий
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