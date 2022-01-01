У війні з Росією Волинь втратила ще двох своїх синів
Сьогодні, 20:20
Волинь втратила ще двох захисників. У війні з Росією загинув командир відділення, головний сержант батареї, прапорщик Булавка Микола Володимирович та старший солдат Євген Михайлович Анталовці.
Інформацію про загиблих підтвердили у військовій адміністрації.
Відомо, що Микола Булавка народився 24.08.1974 року в селі Черемошна Воля, проживав у Зачернеччі.
На жаль, 24 березня загинув під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу села Засілля, Вітовського району, що на Миколаївщині.
Повідомляють також, що Євген Аналтовці - житель Нововолинська. Прощання з ним відбудеться у неділю, 27 березня, о 13:00 у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні Нововолинська.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих.
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Інформацію про загиблих підтвердили у військовій адміністрації.
Відомо, що Микола Булавка народився 24.08.1974 року в селі Черемошна Воля, проживав у Зачернеччі.
На жаль, 24 березня загинув під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу села Засілля, Вітовського району, що на Миколаївщині.
Повідомляють також, що Євген Аналтовці - житель Нововолинська. Прощання з ним відбудеться у неділю, 27 березня, о 13:00 у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні Нововолинська.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих.
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