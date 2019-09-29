Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО
Сьогодні, 20:11
Сьогодні силами 93 бригади Холодний Яр, за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів, місто Тростянець, що на Сумщині, звільнили від російських окупаційних військ.
Про це повідомила 93-тя ОМБр Холодний Яр у Фейсбуці.
"Холодноярцям і вдалося вигнати з місця «еліту» російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець", - йдеться в дописі.
Зауважують також, що зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93 бригада використає для звільнення інших українських міст від окупації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила 93-тя ОМБр Холодний Яр у Фейсбуці.
"Холодноярцям і вдалося вигнати з місця «еліту» російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець", - йдеться в дописі.
Зауважують також, що зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93 бригада використає для звільнення інших українських міст від окупації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У війні з Росією Волинь втратила ще двох своїх синів
Сьогодні, 20:20
Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО
Сьогодні, 20:11
По Львову завдали ще одного ракетного удару, – Садовий
Сьогодні, 19:53
Війна з Росією: яка ситуація станом на 18:00 26 березня
Сьогодні, 19:02
Медіа