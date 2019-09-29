Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО

Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО
Сьогодні силами 93 бригади Холодний Яр, за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів, місто Тростянець, що на Сумщині, звільнили від російських окупаційних військ.

Про це повідомила 93-тя ОМБр Холодний Яр у Фейсбуці.

"Холодноярцям і вдалося вигнати з місця «еліту» російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець", - йдеться в дописі.

Зауважують також, що зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93 бригада використає для звільнення інших українських міст від окупації.

Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО
Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО
Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО
Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО
Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО
Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО
Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО
Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО
Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО
Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО
Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО
Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Тростянець, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Єрмак заявив, що ракетні удари росіян по Львову – спроба налякати
Сьогодні, 20:49
У війні з Росією Волинь втратила ще двох своїх синів
Сьогодні, 20:20
Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО
Сьогодні, 20:11
По Львову завдали ще одного ракетного удару, – Садовий
Сьогодні, 19:53
Війна з Росією: яка ситуація станом на 18:00 26 березня
Сьогодні, 19:02
Схожі новини
Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
29 вересень, 2019, 08:23
«Пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку»: рашисти самі розповідають близьким про скоєні ними звірства «Пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку»: рашисти самі розповідають близьким про скоєні ними звірства
Сьогодні, 14:59
Фіксують виведення з пунктів дислокації підрозділів білоруської армії на полігони, – Генштаб Фіксують виведення з пунктів дислокації підрозділів білоруської армії на полігони, – Генштаб
Сьогодні, 12:59
Застрелився командир танкового полку окупантів, – Головне управління розвідки Застрелився командир танкового полку окупантів, – Головне управління розвідки
Сьогодні, 11:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ППО вражає ворожі цілі у небі над Волинню, – військова адміністрація
Сьогодні, 21:32
 0
У Львові дали терміновий брифінг щодо обстрілів. ЩО ВЖЕ ВІДОМО ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 21:05
 0
У Луцьку чули звук вибуху: що сталося. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 20:55
 0
Єрмак заявив, що ракетні удари росіян по Львову – спроба налякати
Сьогодні, 20:49
 0
У війні з Росією Волинь втратила ще двох своїх синів
Сьогодні, 20:20
 0
Медіа
відео
1/8