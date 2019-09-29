Українські захисники звільнили Тростянець від російських окупантів. ФОТО





Про це повідомила



"Холодноярцям і вдалося вигнати з місця «еліту» російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець", - йдеться в дописі.



Зауважують також, що зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93 бригада використає для звільнення інших українських міст від окупації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні силами 93 бригади Холодний Яр, за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів, місто Тростянець, що на Сумщині, звільнили від російських окупаційних військ.Про це повідомила 93-тя ОМБр Холодний Яр у Фейсбуці."Холодноярцям і вдалося вигнати з місця «еліту» російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець", - йдеться в дописі.Зауважують також, що зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93 бригада використає для звільнення інших українських міст від окупації.

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