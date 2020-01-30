У Львові внаслідок обстрілу виникла пожежа: горить промисловий об'єкт





Про це Андрій Садовий.



За словами міського голови, горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура, на щастя, не постраждала.



На місці працюють всі відповідні служби.



Зауважимо, повітряна тривога у Львові досі триває.



Нагадаємо, на Львівщині прогриміли потужні вибухи. Внаслідок ракетого обстрілу на Львівщині постраждало п‘ятеро осіб.



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