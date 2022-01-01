Завтра Луцьк прощатиметься одразу із трьома Героями
Сьогодні, 15:48
Завтра, 27 березня, о 12.00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівають військовослужбовців, що загинули на війні.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Зокрема, проведуть у останню земну дорогу командира авіаційної ланки авіаційної ескадрильї в/ч А0959 204 Севастопольськоі бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка з липня 2018 року дислокується в м. Луцьку, Дмитра Чумаченка, сержанта в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна Анатолія Шапошника, а також рядового Олександра Парафенюка, який проходив службу на посаді стрільця-санітара механізованого відділення військової частини А1008.
Загиблих військовослужбовців поховають на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.
Вічна пам’ять та слава Героям!
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Зокрема, проведуть у останню земну дорогу командира авіаційної ланки авіаційної ескадрильї в/ч А0959 204 Севастопольськоі бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка з липня 2018 року дислокується в м. Луцьку, Дмитра Чумаченка, сержанта в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна Анатолія Шапошника, а також рядового Олександра Парафенюка, який проходив службу на посаді стрільця-санітара механізованого відділення військової частини А1008.
Загиблих військовослужбовців поховають на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.
Вічна пам’ять та слава Героям!
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