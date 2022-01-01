Завтра Луцьк прощатиметься одразу із трьома Героями





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Зокрема, проведуть у останню земну дорогу командира авіаційної ланки авіаційної ескадрильї в/ч А0959 204 Севастопольськоі бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка з липня 2018 року дислокується в м. Луцьку, Дмитра Чумаченка, сержанта в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна Анатолія Шапошника, а також рядового Олександра Парафенюка, який проходив службу на посаді стрільця-санітара механізованого відділення військової частини А1008.



Загиблих військовослужбовців поховають на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.



Вічна пам’ять та слава Героям!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 27 березня, о 12.00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівають військовослужбовців, що загинули на війні.Про це повідомляє Луцька міська рада.Зокрема, проведуть у останню земну дорогу командира авіаційної ланки авіаційної ескадрильї в/ч А0959 204 Севастопольськоі бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка з липня 2018 року дислокується в м. Луцьку,, сержанта в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, а також рядового, який проходив службу на посаді стрільця-санітара механізованого відділення військової частини А1008.Загиблих військовослужбовців поховають на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.Вічна пам’ять та слава Героям!

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