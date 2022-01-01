«Пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку»: рашисти самі розповідають близьким про скоєні ними звірства
Сьогодні, 14:59
«Одна з найсильніших армій світу» виявилася збіговиськом мародерів і ґвалтівників.
Самі загарбники у телефонних розмовах з близькими прямо зізнаються, що вбивають мирних українців і роблять страшні звірства.
Про це свідчать перехоплені СБУ телефонні розмови окупантів.
Ось що у перехопленій СБУ розмові розповідає вояка з окупаційного війська РФ: «Тут люди уже дичают, не знают че делать иной раз: то с РПГ просто так еб*т, то 30-ку залпом въеб*т. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку».
Навіть самому загарбнику гидко від цього і він говорить, що ґвалтівників треба «расстрелять нах*й».
"І на них обов’язково чекатиме покарання! Наші захисники зроблять усе можливе, щоб кожен рашист отримав його вчасно і в повному обсязі. Бо такі звірства ми не пробачаємо!", - йдеться у повідомленні на сторінці СБУ.
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Самі загарбники у телефонних розмовах з близькими прямо зізнаються, що вбивають мирних українців і роблять страшні звірства.
Про це свідчать перехоплені СБУ телефонні розмови окупантів.
Ось що у перехопленій СБУ розмові розповідає вояка з окупаційного війська РФ: «Тут люди уже дичают, не знают че делать иной раз: то с РПГ просто так еб*т, то 30-ку залпом въеб*т. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку».
Навіть самому загарбнику гидко від цього і він говорить, що ґвалтівників треба «расстрелять нах*й».
"І на них обов’язково чекатиме покарання! Наші захисники зроблять усе можливе, щоб кожен рашист отримав його вчасно і в повному обсязі. Бо такі звірства ми не пробачаємо!", - йдеться у повідомленні на сторінці СБУ.
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