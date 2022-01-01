У жителя Луцька вилучили гранату, сигнальні ракети і наркотики
Сьогодні, 14:24
У жителя Луцька поліцейські вилучили наркотики та боєприпаси.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що учора, 25 березня, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в області, під час перевірки оперативної інформації, виявили за місцем проживання 38-річного лучанина гранату Ф-1 та 4 сигнальні ракети.
На місце події виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби ГУНП в області, слідчо-оперативна група поліції. Спеціалісти вибухотехніки забезпечили безпеку під час проведення процесуальних дій. Здійснили фіксацію, категорування та вилучення виявлених об'єктів для проведення в подальшому відповідних експертиз.
Окрім цього, у правопорушника поліцейські вилучили психотропну речовину амфетамін, наркотичний засіб канабіс, пристрій для вживання наркотиків, електронні ваги, зіп-пакети та мобільний телефон.
Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю встановили, що лучанин збував заборонені речовини методом «з рук в руки» на території міста.
Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині вирішують питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Слідство триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що учора, 25 березня, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в області, під час перевірки оперативної інформації, виявили за місцем проживання 38-річного лучанина гранату Ф-1 та 4 сигнальні ракети.
На місце події виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби ГУНП в області, слідчо-оперативна група поліції. Спеціалісти вибухотехніки забезпечили безпеку під час проведення процесуальних дій. Здійснили фіксацію, категорування та вилучення виявлених об'єктів для проведення в подальшому відповідних експертиз.
Окрім цього, у правопорушника поліцейські вилучили психотропну речовину амфетамін, наркотичний засіб канабіс, пристрій для вживання наркотиків, електронні ваги, зіп-пакети та мобільний телефон.
Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю встановили, що лучанин збував заборонені речовини методом «з рук в руки» на території міста.
Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині вирішують питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Слідство триває.
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