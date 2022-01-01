У жителя Луцька вилучили гранату, сигнальні ракети і наркотики

У жителя Луцька вилучили гранату, сигнальні ракети і наркотики
У жителя Луцька поліцейські вилучили наркотики та боєприпаси.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що учора, 25 березня, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в області, під час перевірки оперативної інформації, виявили за місцем проживання 38-річного лучанина гранату Ф-1 та 4 сигнальні ракети.

На місце події виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби ГУНП в області, слідчо-оперативна група поліції. Спеціалісти вибухотехніки забезпечили безпеку під час проведення процесуальних дій. Здійснили фіксацію, категорування та вилучення виявлених об'єктів для проведення в подальшому відповідних експертиз.

Окрім цього, у правопорушника поліцейські вилучили психотропну речовину амфетамін, наркотичний засіб канабіс, пристрій для вживання наркотиків, електронні ваги, зіп-пакети та мобільний телефон.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю встановили, що лучанин збував заборонені речовини методом «з рук в руки» на території міста.

Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині вирішують питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: граната, наркотики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку»: рашисти самі розповідають близьким про скоєні ними звірства
Сьогодні, 14:59
Лікар, який вирвався з-під обстрілів у Харкові, працюватиме пластичним хірургом у райлікарні на Волині
Сьогодні, 14:48
У жителя Луцька вилучили гранату, сигнальні ракети і наркотики
Сьогодні, 14:24
На Харківщині ЗСУ перейшли у контрнаступ
Сьогодні, 13:46
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
Сьогодні, 13:28
Схожі новини
У Луцьку жінка викликала поліцію, бо знайшла у свого сина пакетики з наркотиками У Луцьку жінка викликала поліцію, бо знайшла у свого сина пакетики з наркотиками
25 березень, 15:34
У Луцьку затримали 19-річного «закладчика» У Луцьку затримали 19-річного «закладчика»
24 березень, 12:12
У Луцьку спіймали двох «закладчиків». ФОТО У Луцьку спіймали двох «закладчиків». ФОТО
21 березень, 14:16
Поліцейські вилучили у лучанина гранату «Ф-1». ФОТО Поліцейські вилучили у лучанина гранату «Ф-1». ФОТО
21 березень, 12:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Байден зустрівся з Кулебою та Резніковим у Варшаві: про що йшлося. ВІДЕО
Сьогодні, 15:15
 0
«Пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку»: рашисти самі розповідають близьким про скоєні ними звірства
Сьогодні, 14:59
 0
Лікар, який вирвався з-під обстрілів у Харкові, працюватиме пластичним хірургом у райлікарні на Волині
Сьогодні, 14:48
 0
У жителя Луцька вилучили гранату, сигнальні ракети і наркотики
Сьогодні, 14:24
 0
На Харківщині ЗСУ перейшли у контрнаступ
Сьогодні, 13:46
 0
Медіа
відео
1/8