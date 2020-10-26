Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ

У п’яних водіїв вилучатимуть автотранспорт і передаватимуть його на потреби Збройних Сил України.Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністраціїСьогодні, 26 березня, Погуляйко підписав відповідний наказ.За його словами, від сьогодні, 26 березня, на Волині у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, вилучатимуть автомобіль.У наказі йдеться про те, що уповноважені підрозділи Головного управління Національної поліції в області спільно з обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки при виявленні у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння можуть приймати в установленому законодавством порядку рішення про вилучення (відчуження) транспортного засобу для потреб Збройних сил України та інших збройних формувань.Контроль за реалізацією цього пункту поклали на начальника Головного управління Національної поліції в областіта начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримкиНагадаємо, раніше такі ініціативи вже діяли у сусідній Рівненщині та інших областях України.