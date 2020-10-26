Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ

Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
У п’яних водіїв вилучатимуть автотранспорт і передаватимуть його на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Сьогодні, 26 березня, Погуляйко підписав відповідний наказ.

За його словами, від сьогодні, 26 березня, на Волині у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, вилучатимуть автомобіль.

У наказі йдеться про те, що уповноважені підрозділи Головного управління Національної поліції в області спільно з обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки при виявленні у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння можуть приймати в установленому законодавством порядку рішення про вилучення (відчуження) транспортного засобу для потреб Збройних сил України та інших збройних формувань.

Контроль за реалізацією цього пункту поклали на начальника Головного управління Національної поліції в області Юрія Крошка та начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олега Кивлюка.

Нагадаємо, раніше такі ініціативи вже діяли у сусідній Рівненщині та інших областях України.

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Теги: вилучення, ЗСУ, автомобіль, Юрій Погуляйко, вибір редактора
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Коментарі 1
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куди звертатись маю інформацію про наркома кожен день їздить по точкам передітий у військову форму прийміть міри!
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