Українська пара без підготовки і в тренувальній формі змогла вийти у фінал ЧС з фігурного катання





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Україну представляла пара Олександри Назарової та Максима Нікітіна - вони ще в лютому змагалися на Олімпіаіді-2022, а тоді повернулися до Харкова, де пережили початок війни. Назаровій вдалося виїхати з міста, тоді як Нікітін більш ніж три тижні провів у Харкові під постійними обстрілами російських військ.



Зрештою, Нікітін теж покинув Харків та зміг дістатися чемпіонату світу. Як і інші представники України, танцювальна пара не мала необхідного костюму для виступу. Тож Назарова та Нікітін виступали не лише без підготовки, але й у тренувальній формі.



До того ж, Олександра та Максим уперше танцювали під нову мелодію. За основу була взята пісня Джамали "1944", також була вставка "Ой у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збірна України змогла виконати ритмічний танець в танцях на льоду на чемпіонаті світу з фігурного катання. Для проходу в довільну програму потрібно було потрапити у топ-20 найкращих, усього на чемпіонаті світу виступала 31 пара.Про це повідомляє Суспільне Україну представляла парата- вони ще в лютому змагалися на Олімпіаіді-2022, а тоді повернулися до Харкова, де пережили початок війни. Назаровій вдалося виїхати з міста, тоді як Нікітін більш ніж три тижні провів у Харкові під постійними обстрілами російських військ.Зрештою, Нікітін теж покинув Харків та зміг дістатися чемпіонату світу. Як і інші представники України, танцювальна пара не мала необхідного костюму для виступу. Тож Назарова та Нікітін виступали не лише без підготовки, але й у тренувальній формі.До того ж, Олександра та Максим уперше танцювали під нову мелодію. За основу була взята пісня Джамали "1944", також була вставка "Ой у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.

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