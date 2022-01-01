Фіксують виведення з пунктів дислокації підрозділів білоруської армії на полігони, – Генштаб

Триває тридцять перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.У Генштабі ЗСУ доповіли про ситуацію щодо російського вторгнення станом на 12:00 26 березгя.Зауважують, що триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів Східного військового округу на територію України.Напротивник наступальних дій не проводить. Разом з тим, фіксують виведення з пунктів постійної дислокації підрозділів збройних сил республіки білорусь на полігони.Напротивник продовжує обстріли населених пунктів, активні наступальні дії не здійснює.Напротивник наступальних дій не проводив. Ворог зосереджував основні зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів, зазнав втрат та відступив на окремих напрямках.Наворог утримує раніше зайняті рубежі, здійснює перегрупування та нарощування угруповання військ з метою здійснення наступу на окремих напрямках. Продовжує ведення обстрілів міста Харків.Напротивник зосередив зусилля на утриманні зайнятого положення та підготовці до наступу, при спробах просунутись вперед успіху не мав, зазнав втрат. Продовжував спроби штурму міста Маріуполь, наносив авіаційні удари та здійснював артилерійські обстріли по об’єктах цивільної та військової інфраструктури. Намагався здійснити просування з метою зайняття центральної частини міста.Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк.Напроводив штурмові дії та намагався розвинути наступ в напрямку населеного пункту Новобахмутівка, успіху не мав.Підрозділи Сил оборони України відбили спроби штурму населеного пункту Новомайорське та наступу у напрямку на населений пункт Красногорівка. Противник успіху не мав, поніс значні втрати та відступив.Напротивник продовжує вживати заходів з посилення контролю над окупованими територіями. Проводить фільтраційні заходи, здійснює спроби впровадити жорсткий адміністративно-поліцейський режим.Основні зусилля Сил оборони зосереджені на недопущенні просування противника у напрямках на Кривий Ріг, Запоріжжя та обороні міста Миколаїв, утриманні визначених ділянок морського узбережжя; охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури; звільненні тимчасово окупованих територій.Напротивник здійснював інженерне обладнання позицій та проводив артилерійські обстріли окремих підрозділів Збройних Сил України. Вживає заходів з відновлення боєздатності та поповнення запасів.Ймовірно, окупанти не відмовляться від спроб проведення наступальних дій, здійснення диверсій, нанесення ракетних та авіаційних ударів по важливих об’єктах військової та цивільної інфраструктури.Сили оборони України здійснюють заходи з оборони пунктів базування (морських портів) у Чорноморській операційній зоні.