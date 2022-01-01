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На Харківщині ЗСУ перейшли у контрнаступ

На Харківщині ЗСУ перейшли у контрнаступ
Збройні Сили України перейшли у контрнаступ у Харківській області. Вдалося звільнити вже кілька сіл.

Про це у Телеграм заявив керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Збройні Сили України не лише захищають свої позиції, а переходять в контрнаступ. У напрямку Малої Рогані (неподалік від Харкова - ред.) вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої.

Тривають бої і на Ізюмському напрямку, там наші війська також тримають оборонні позиції! Збройні Сили України продовжують обороняти Харківщину і не відступають ні на метр", - сказав Синєгубов.


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Теги: Харківщина, бої, контрнаступ
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