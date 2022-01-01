На Харківщині ЗСУ перейшли у контрнаступ

Збройні Сили України перейшли у контрнаступ у Харківській області. Вдалося звільнити вже кілька сіл.Про це у Телеграм заявив керівник Харківської ОДА"Збройні Сили України не лише захищають свої позиції, а переходять в контрнаступ. У напрямку Малої Рогані () вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої.Тривають бої і на Ізюмському напрямку, там наші війська також тримають оборонні позиції! Збройні Сили України продовжують обороняти Харківщину і не відступають ні на метр", - сказав Синєгубов.