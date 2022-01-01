Лікар, який вирвався з-під обстрілів у Харкові, працюватиме пластичним хірургом у райлікарні на Волині

Лікар, який вирвався з-під обстрілів у Харкові, працюватиме пластичним хірургом у райлікарні на Волині
У Ратнівській центральній районній лікарні тепер працює лікар із Харкова Максим Сизий.

Про це повідомляють на офіційній сторінці медичного закладу у фейсбуці.

Іх відкритих джерел відомо, що Максим Сизий – пластичний хірург, кандидат медичних наук, лікар-хірург вищої категорії, є членом Всеукраїнської асоціації пластичних і реконструктивних хірургів.

У райлікарню на Волині його прийняли на роботу за зовнішнім сумісництвом після того, як лікар разом із сім’єю евакуювався сюди із Харкова.

«Неможливо сидіти на місці. Дуже хочеться працювати, допомагати, щось робити. Тому я вирішив почати працювати як хірург та естетичний хірург», - сказав Максим Сизий у відео, яке опублікували на сторінці лікарні у фейсбуці.

Тож, тепер у Ратні можливі такі пластичні операції:

- блефаропластика верхніх на нижніх повік - операція зі зміни форми повік, розрізу очей;
- отопластика або пластика вушних раковин;
- видалення доброякісних пухлин лиця;
- часткові підтяжки обличчя;
- міні-абдомінопластика - пластика живота (підтяжка живота).

А також ін’єкційні процедури:

- ін'єкції ботоксу ділянок лоба, очей, міжбрівної зони, підборіддя, кутів рота;
- ін’єкційна корекція за допомогою філерів, носо-губної складки, губ, нососльозової ділянки, контурна пластика.

Попередній запис на консультацію за телефоном реєстратури 068 251 38 80.


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Теги: Максим Сизий, пластичний хірург, Харків, Ратне
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