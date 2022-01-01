Байден зустрівся з Кулебою та Резніковим у Варшаві: про що йшлося. ВІДЕО

Джо Байден у Варшаві 26 березня зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.



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Байден приєднався до зустрічі українських посадовців зі своїми американськими колегами — держсекретарем Ентоні Блінкеном та міністром оборони Ллойдом Остіном. Це перший випадок, коли Байден зміг зустрітися віч-на-віч з українськими посадовцями під час свого турне Європою.



За словами Кулеби, під час зустрічі Байден заявив, що сьогоднішні події в Україні змінять історію 21 століття. Міністр зазначає, що у Байдена є чітке розуміння того, що це не війна росії проти України, це війна тиранії проти вільного світу.



«Ми спільними зусиллями досягнемо того, щоб ця зміна була на нашу з вами користь — на користь України, на користь демократичного світу», — сказав Кулеба.



І додав, що Байден також запевнив у непохитній підтримці США України. «В усьому, абсолютно в усьому — до нашої перемоги. Ніщо не змусить США відвернутися від України або послабити підтримку України. Навпаки, ця підтримка лише зростатиме», — розповів міністр.



А ще Кулеба сказав, про що говорили із представниками США на рівні міністрів. Зокрема, перемовини стосувалися нових антиросійських санкцій, над якими США вже працюють.



Кулеба порушив питання закриття американських та європейських портів для Росії, говорили про індивідуальні санкції проти всіх політичних діячів росії та вплив на європейські країни, які не хочуть посилення санкцій.



Крім того, сторони домовилися, як і з якими країнами потрібно працювати, щоб вони не ставали простором для обходу антиросійських санкцій.



«Росія потрапила у санкційне оточення, санкційний котел. І цей котел найближчими днями, тижнями, місяцями буде лише стискатися. Завдяки гучним рішенням, які в усіх на слуху, а також маленьким, але дуже кропітких і чітких рішень із закручуванням гайок. І так триватиме до тих пір, поки ми не переможемо у війні і поки росія не заплатить за всі свої злочини, вчинені проти України», — резюмував Кулеба.



І додав, що під час перемовин також була предметна розмова щодо зброї. Запевняє, що і в цьому аспекті буде прогрес.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАу Варшаві 26 березня зустрівся з міністром оборони Українита міністром закордонних справ УкраїниПро це розповів Дмитро Кулеба.Байден приєднався до зустрічі українських посадовців зі своїми американськими колегами — держсекретаремта міністром оборони. Це перший випадок, коли Байден зміг зустрітися віч-на-віч з українськими посадовцями під час свого турне Європою.За словами Кулеби, під час зустрічі Байден заявив, що сьогоднішні події в Україні змінять історію 21 століття. Міністр зазначає, що у Байдена є чітке розуміння того, що це не війна росії проти України, це війна тиранії проти вільного світу.«Ми спільними зусиллями досягнемо того, щоб ця зміна була на нашу з вами користь — на користь України, на користь демократичного світу», — сказав Кулеба.І додав, що Байден також запевнив у непохитній підтримці США України. «В усьому, абсолютно в усьому — до нашої перемоги. Ніщо не змусить США відвернутися від України або послабити підтримку України. Навпаки, ця підтримка лише зростатиме», — розповів міністр.А ще Кулеба сказав, про що говорили із представниками США на рівні міністрів. Зокрема, перемовини стосувалися нових антиросійських санкцій, над якими США вже працюють.Кулеба порушив питання закриття американських та європейських портів для Росії, говорили про індивідуальні санкції проти всіх політичних діячів росії та вплив на європейські країни, які не хочуть посилення санкцій.Крім того, сторони домовилися, як і з якими країнами потрібно працювати, щоб вони не ставали простором для обходу антиросійських санкцій.«Росія потрапила у санкційне оточення, санкційний котел. І цей котел найближчими днями, тижнями, місяцями буде лише стискатися. Завдяки гучним рішенням, які в усіх на слуху, а також маленьким, але дуже кропітких і чітких рішень із закручуванням гайок. І так триватиме до тих пір, поки ми не переможемо у війні і поки росія не заплатить за всі свої злочини, вчинені проти України», — резюмував Кулеба.І додав, що під час перемовин також була предметна розмова щодо зброї. Запевняє, що і в цьому аспекті буде прогрес.

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