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У війні з Росією на Миколаївщині загинув лучанин Олександр Парафенюк

У війні з Росією на Миколаївщині загинув лучанин Олександр Парафенюк
Луцьк знову має втрату у війні з Росією. Загинув лучанин, рядовий Парафенюк Олександр Олександрович.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Олександр Парфенюк народився 25.01.1987 року у Луцьку. Був призваний на військову службу по мобілізації 05.03.2022, проходив службу на посаді стрільця-санітара механізованого відділення військової частини А1008.

Загинув 23 березня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Баштанка Миколаївської області.

Вічна пам'ять та слава Герою!

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Теги: загибель, Луцьк, Олександр Парафенюк
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