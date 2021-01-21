У війні з Росією на Миколаївщині загинув лучанин Олександр Парафенюк
Сьогодні, 12:10
Луцьк знову має втрату у війні з Росією. Загинув лучанин, рядовий Парафенюк Олександр Олександрович.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Олександр Парфенюк народився 25.01.1987 року у Луцьку. Був призваний на військову службу по мобілізації 05.03.2022, проходив службу на посаді стрільця-санітара механізованого відділення військової частини А1008.
Загинув 23 березня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Баштанка Миколаївської області.
Вічна пам'ять та слава Герою!
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Олександр Парфенюк народився 25.01.1987 року у Луцьку. Був призваний на військову службу по мобілізації 05.03.2022, проходив службу на посаді стрільця-санітара механізованого відділення військової частини А1008.
Загинув 23 березня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Баштанка Миколаївської області.
Вічна пам'ять та слава Герою!
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