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Застрелився командир танкового полку окупантів, – Головне управління розвідки

Застрелився командир танкового полку окупантів, – Головне управління розвідки
Окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки, знятої з тривалого зберігання.

Зокрема, на аеродромі в СМТ Клімове Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу (РВБ), повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Додають, що наразі ворожа РВБ намагається "поставити в стрій" значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання.

Одночасно створюють місця для зберігання техніки, виведеної з ладу на полі бою.

Загалом РФ часто зіштовхується з проблемою неможливості відновлення техніки після «розконсервації» зі складів. З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів.

Зокрема, у 4 танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 «розконсервованих» танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів. На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано.

За наявною у ГУР МО інформацією, командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ – застрелився.

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Теги: танковий полк, окупанти, війна
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