У районі на Волині – триденна жалоба через загибель 18-річного воїна

26, 27 та 28 березня оголошені днями жалоби на території Камінь-Каширщини.Про це повідомляють на сайті Камінь-Каширської РДА.Відповідний наказ підписала начальниця районної військової адміністраціїу зв'язку із загибеллю жителя селища Любешів, який мужньо боровся за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.Зокрема в документі від 26 березня 2022-го за № 28 зазначено: «У дні жалоби на території Камінь-Каширського району приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій».18-річний Андрій Труш загинув ще 11 березня, але звістка про це надійшла лише тепер. Перша вчителька та друзі Андрія