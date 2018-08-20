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У районі на Волині – триденна жалоба через загибель 18-річного воїна

У районі на Волині – триденна жалоба через загибель 18-річного воїна
26, 27 та 28 березня оголошені днями жалоби на території Камінь-Каширщини.

Про це повідомляють на сайті Камінь-Каширської РДА.

Відповідний наказ підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук у зв'язку із загибеллю жителя селища Любешів Андрія Труша, який мужньо боровся за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.

Зокрема в документі від 26 березня 2022-го за № 28 зазначено: «У дні жалоби на території Камінь-Каширського району приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій».

18-річний Андрій Труш загинув ще 11 березня, але звістка про це надійшла лише тепер. Перша вчителька та друзі Андрія поділилися зворушливими спогадами про нього.

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Теги: Андрій Труш, жалоба, війна, Камінь-Каширський район
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