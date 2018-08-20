У районі на Волині – триденна жалоба через загибель 18-річного воїна
Сьогодні, 11:29
26, 27 та 28 березня оголошені днями жалоби на території Камінь-Каширщини.
Про це повідомляють на сайті Камінь-Каширської РДА.
Відповідний наказ підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук у зв'язку із загибеллю жителя селища Любешів Андрія Труша, який мужньо боровся за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.
Зокрема в документі від 26 березня 2022-го за № 28 зазначено: «У дні жалоби на території Камінь-Каширського району приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій».
18-річний Андрій Труш загинув ще 11 березня, але звістка про це надійшла лише тепер. Перша вчителька та друзі Андрія поділилися зворушливими спогадами про нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сайті Камінь-Каширської РДА.
Відповідний наказ підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук у зв'язку із загибеллю жителя селища Любешів Андрія Труша, який мужньо боровся за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.
Зокрема в документі від 26 березня 2022-го за № 28 зазначено: «У дні жалоби на території Камінь-Каширського району приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій».
18-річний Андрій Труш загинув ще 11 березня, але звістка про це надійшла лише тепер. Перша вчителька та друзі Андрія поділилися зворушливими спогадами про нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Байден у Варшаві зустрінеться з Кулебою і Резніковим
Сьогодні, 12:03
У районі на Волині – триденна жалоба через загибель 18-річного воїна
Сьогодні, 11:29
Медіа