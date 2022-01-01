Окупанти вторглися у Славутич, викрали мера і стріляли на мітингу
Сьогодні, 10:59
Російські військові 26 березня вторглися у місто-супутник ЧАЕС Славутич, викрали мера, а у людей, які вийшли на мирну акцію, кидали світлошумові гранати і стріляли у повітря.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.
"Російські окупанти вторглися в місто Славутич та захопили міську лікарню. За останньою інформацією, мер міста Юрій Фомічів викрадений загарбниками", - написав він.
Водночас Павлюк додав, що міська рада у повному складі продовжує свою роботу.
Також голова КОВА повідомив, що російські загарбники відкрили вогонь в повітря на площі, де мешканці вийшли на мирний протест, та кидали світошумові гранати у натовп.
Він підкреслив, що жителі не розходяться – навпаки їх стає більше. Люди вирушають до лікарні, яку захопили окупанти.
Зауважимо, що жителі Славутича вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони зібралися на головній площі, розгорнули великий державний прапор та скандувати "Славутич – це Україна", "Слава Україні".
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Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.
"Російські окупанти вторглися в місто Славутич та захопили міську лікарню. За останньою інформацією, мер міста Юрій Фомічів викрадений загарбниками", - написав він.
Водночас Павлюк додав, що міська рада у повному складі продовжує свою роботу.
Також голова КОВА повідомив, що російські загарбники відкрили вогонь в повітря на площі, де мешканці вийшли на мирний протест, та кидали світошумові гранати у натовп.
Він підкреслив, що жителі не розходяться – навпаки їх стає більше. Люди вирушають до лікарні, яку захопили окупанти.
Зауважимо, що жителі Славутича вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони зібралися на головній площі, розгорнули великий державний прапор та скандувати "Славутич – це Україна", "Слава Україні".
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Окупанти вторглися у Славутич, викрали мера і стріляли на мітингу
Сьогодні, 10:59
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