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Окупанти вторглися у Славутич, викрали мера і стріляли на мітингу

Окупанти вторглися у Славутич, викрали мера і стріляли на мітингу
Російські військові 26 березня вторглися у місто-супутник ЧАЕС Славутич, викрали мера, а у людей, які вийшли на мирну акцію, кидали світлошумові гранати і стріляли у повітря.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.

"Російські окупанти вторглися в місто Славутич та захопили міську лікарню. За останньою інформацією, мер міста Юрій Фомічів викрадений загарбниками", - написав він.

Водночас Павлюк додав, що міська рада у повному складі продовжує свою роботу.

Також голова КОВА повідомив, що російські загарбники відкрили вогонь в повітря на площі, де мешканці вийшли на мирний протест, та кидали світошумові гранати у натовп.

Він підкреслив, що жителі не розходяться – навпаки їх стає більше. Люди вирушають до лікарні, яку захопили окупанти.

Зауважимо, що жителі Славутича вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони зібралися на головній площі, розгорнули великий державний прапор та скандувати "Славутич – це Україна", "Слава Україні".

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Теги: Славутич, окупанти
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