На полі бою загинули двоє воїнів з однієї громади на Волині
Сьогодні, 10:39
Устилузька громада втратила у війні з Росією двох захисників.
Про це йдеться на сторінці громади у Фейсбук.
Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"І знову страшна звістка прийшла в нашу громаду. З глибоким сумом повідомляємо про загибель 2 наших мешканців, воїнів-героїв, які полягли на полі бою, захищаючи нашу Батьківщину від клятого ворога", - інформують у громаді.
Героїчно загинули Василь Чайка, житель села Залужжя, та Андрій Млинар, житель села Турівка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким.
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Про це йдеться на сторінці громади у Фейсбук.
Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"І знову страшна звістка прийшла в нашу громаду. З глибоким сумом повідомляємо про загибель 2 наших мешканців, воїнів-героїв, які полягли на полі бою, захищаючи нашу Батьківщину від клятого ворога", - інформують у громаді.
Героїчно загинули Василь Чайка, житель села Залужжя, та Андрій Млинар, житель села Турівка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким.
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