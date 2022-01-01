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На полі бою загинули двоє воїнів з однієї громади на Волині

На полі бою загинули двоє воїнів з однієї громади на Волині
Устилузька громада втратила у війні з Росією двох захисників.

Про це йдеться на сторінці громади у Фейсбук.

Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

"І знову страшна звістка прийшла в нашу громаду. З глибоким сумом повідомляємо про загибель 2 наших мешканців, воїнів-героїв, які полягли на полі бою, захищаючи нашу Батьківщину від клятого ворога", - інформують у громаді.

Героїчно загинули Василь Чайка, житель села Залужжя, та Андрій Млинар, житель села Турівка.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким.
На полі бою загинули двоє воїнів з однієї громади на Волині
На полі бою загинули двоє воїнів з однієї громади на Волині

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Теги: захисники, військові, загибель, Устилузька громада, Волинь, війна, Росія
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