На полі бою загинули двоє воїнів з однієї громади на Волині





Про це



Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



"І знову страшна звістка прийшла в нашу громаду. З глибоким сумом повідомляємо про загибель 2 наших мешканців, воїнів-героїв, які полягли на полі бою, захищаючи нашу Батьківщину від клятого ворога", - інформують у громаді.



Героїчно загинули Василь Чайка, житель села Залужжя, та Андрій Млинар, житель села Турівка.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Устилузька громада втратила у війні з Росією двох захисників.Про це йдеться на сторінці громади у Фейсбук.Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації."І знову страшна звістка прийшла в нашу громаду. З глибоким сумом повідомляємо про загибель 2 наших мешканців, воїнів-героїв, які полягли на полі бою, захищаючи нашу Батьківщину від клятого ворога", - інформують у громаді.Героїчно загинули, житель села Залужжя, та, житель села Турівка.

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