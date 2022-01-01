У Луцьку затримали підозрілих чоловіків, які ходили по під'їздах

Учора, 25 березня, під час патрулювання патрульні отримали повідомлення про підозрілих осіб.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції області.Прибувши на місце події, поспілкувавшись з місцевими мешканцями, поліцейські встановили, що мешканці бачили підозрілих осіб, які ходили по під'їздах.Двох осіб, на які вказували мешканці, віднайшли неподалік.Патрульні встановили, що один з них, 48-річний чоловік, був неодноразово судимий та відбував покарання в місцях позбавлення волі.Під час перевірки телефону одного з них патрульні виявили фото службових транспортних засобів.Для встановлення всіх обставин поліцейські доставили осіб для додаткової перевірки у відповідні органи.Поліцейські закликають громадян повідомляти про підозрілих осіб на лінію 102.