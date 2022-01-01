У Луцьку затримали підозрілих чоловіків, які ходили по під'їздах

У Луцьку затримали підозрілих чоловіків, які ходили по під'їздах
Учора, 25 березня, під час патрулювання патрульні отримали повідомлення про підозрілих осіб.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції області.

Прибувши на місце події, поспілкувавшись з місцевими мешканцями, поліцейські встановили, що мешканці бачили підозрілих осіб, які ходили по під'їздах.

Двох осіб, на які вказували мешканці, віднайшли неподалік.

Патрульні встановили, що один з них, 48-річний чоловік, був неодноразово судимий та відбував покарання в місцях позбавлення волі.

Під час перевірки телефону одного з них патрульні виявили фото службових транспортних засобів.

Для встановлення всіх обставин поліцейські доставили осіб для додаткової перевірки у відповідні органи.

Поліцейські закликають громадян повідомляти про підозрілих осіб на лінію 102.

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Теги: Луцьк, підозрілі чоловіки
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