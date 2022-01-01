У Луцьку затримали підозрілих чоловіків, які ходили по під'їздах
Сьогодні, 10:14
Учора, 25 березня, під час патрулювання патрульні отримали повідомлення про підозрілих осіб.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції області.
Прибувши на місце події, поспілкувавшись з місцевими мешканцями, поліцейські встановили, що мешканці бачили підозрілих осіб, які ходили по під'їздах.
Двох осіб, на які вказували мешканці, віднайшли неподалік.
Патрульні встановили, що один з них, 48-річний чоловік, був неодноразово судимий та відбував покарання в місцях позбавлення волі.
Під час перевірки телефону одного з них патрульні виявили фото службових транспортних засобів.
Для встановлення всіх обставин поліцейські доставили осіб для додаткової перевірки у відповідні органи.
Поліцейські закликають громадян повідомляти про підозрілих осіб на лінію 102.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції області.
Прибувши на місце події, поспілкувавшись з місцевими мешканцями, поліцейські встановили, що мешканці бачили підозрілих осіб, які ходили по під'їздах.
Двох осіб, на які вказували мешканці, віднайшли неподалік.
Патрульні встановили, що один з них, 48-річний чоловік, був неодноразово судимий та відбував покарання в місцях позбавлення волі.
Під час перевірки телефону одного з них патрульні виявили фото службових транспортних засобів.
Для встановлення всіх обставин поліцейські доставили осіб для додаткової перевірки у відповідні органи.
Поліцейські закликають громадян повідомляти про підозрілих осіб на лінію 102.
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