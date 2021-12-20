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Відомий військовий журналіст Андрій Цаплієнко отримав поранення

Відомий військовий журналіст Андрій Цаплієнко отримав поранення
Фронтовий український журналіст Андрій Цаплієнко отримав поранення під час обстрілу російськими військами колони цивільного населення у Чернігівській області.

Про це повідомив медіахолдинг «1+1 media», у якому він працює.

Як йдеться в повідомленні, увечері 25 березня російські військові обстріляли колону із цивільним населенням у Чернігівській області. В обстріляній колоні перебували іноземні журналісти з англомовного каналу TRT World (Туреччина) та спеціальний кореспондент ТСН (1+1), заслужений журналіст України Андрій Цаплієнко. Вони виконували редакційне завдання, фіксуючи проведення гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів у безпечну зону.

«Це сталося 25 березня, близько 16:50 під час обстрілу гуманітарного коридору до Чернігова. Там перебувало багато цивільних людей та автомобілів, які чекали на дозвіл, аби переправитися до Чернігова або забрати своїх рідних звідти», – зазначив Цаплієнко.

За його словами, обстріл почався через 15 хвилин після того, як безпілотник зафіксував скупчення людей. Спочатку росіяни стріляли зі «Смерчу», потім з артилерії калібром 122 мм, далі підключили міномет, а на фінальному етапі – танк. Тривав обстріл щонайменше 1,5 години.

Як йдеться у повідомленні, знімальна група каналу TRT World була поруч із Цаплієнком. «Попри те, що колеги – досвідчені військові журналісти, вони були шоковані, адже вперше опинилися під таким потужним артилерійським обстрілом. Так само, як шоковані жорстокістю російських військових у ставленні до мирного населення», – додав він і повідомив, що станом на вечір 25 березня перебував під крапельницею.



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Теги: Андрій Цаплієнко, поранення
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