Відомий військовий журналіст Андрій Цаплієнко отримав поранення

Фронтовий український журналістотримав поранення під час обстрілу російськими військами колони цивільного населення у Чернігівській області.Про це повідомив медіахолдинг «1+1 media», у якому він працює.Як йдеться в повідомленні, увечері 25 березня російські військові обстріляли колону із цивільним населенням у Чернігівській області. В обстріляній колоні перебували іноземні журналісти з англомовного каналу TRT World (Туреччина) та спеціальний кореспондент ТСН (1+1), заслужений журналіст України Андрій Цаплієнко. Вони виконували редакційне завдання, фіксуючи проведення гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів у безпечну зону.«Це сталося 25 березня, близько 16:50 під час обстрілу гуманітарного коридору до Чернігова. Там перебувало багато цивільних людей та автомобілів, які чекали на дозвіл, аби переправитися до Чернігова або забрати своїх рідних звідти», – зазначив Цаплієнко.За його словами, обстріл почався через 15 хвилин після того, як безпілотник зафіксував скупчення людей. Спочатку росіяни стріляли зі «Смерчу», потім з артилерії калібром 122 мм, далі підключили міномет, а на фінальному етапі – танк. Тривав обстріл щонайменше 1,5 години.Як йдеться у повідомленні, знімальна група каналу TRT World була поруч із Цаплієнком. «Попри те, що колеги – досвідчені військові журналісти, вони були шоковані, адже вперше опинилися під таким потужним артилерійським обстрілом. Так само, як шоковані жорстокістю російських військових у ставленні до мирного населення», – додав він і повідомив, що станом на вечір 25 березня перебував під крапельницею.