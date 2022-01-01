У Мелітополі окупанти почали полювання на місцевих, які не хочуть підкорятися





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Там кажуть, що представники російської комендатури міста збирають голів ОСББ та пропонують повідомляти про те, «де живуть фашисти». До поняття «фашисти» належать усі, хто не погоджується з тим, що Мелітополь — це Росія, зберігає чи демонструє прапор або герб України, а також люди, які вважають українську владу єдиною легітимною.



Крім того, в ОВА додають, що журналісти, які продовжують діяти на окупованих територіях області, отримують погрози й вимоги перестати працювати на користь України. Окупанти залякують представників медіа тюремним ув'язненням — наприклад, такі вимоги надійшли до редакції запорізького сайту 061.ua.



За інформацією ОВА, в Бердянську окупанти продовжують чинити тиск на тих, хто забезпечує життєдіяльність міста та дбає про безпеку цивільних. Однак українці, що є співробітниками критичної інфраструктури (навіть на волонтерських засадах), продовжують працювати та виконувати свої посадові обов'язки.



До селища Кирилівка приїхали російські військові, що представилися як «військова комендатура міста Мелітополя» та запропонували «співпрацю». Утім, як наголошують у Запорізькій ОВА, голова Кирилівської селищної ради відмовився, порадивши окупантам прямувати вслід за російським військовим кораблем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти почали полювання на людей, які відмовляються підкорятися загарбникам.Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.Там кажуть, що представники російської комендатури міста збирають голів ОСББ та пропонують повідомляти про те, «де живуть фашисти». До поняття «фашисти» належать усі, хто не погоджується з тим, що Мелітополь — це Росія, зберігає чи демонструє прапор або герб України, а також люди, які вважають українську владу єдиною легітимною.Крім того, в ОВА додають, що журналісти, які продовжують діяти на окупованих територіях області, отримують погрози й вимоги перестати працювати на користь України. Окупанти залякують представників медіа тюремним ув'язненням — наприклад, такі вимоги надійшли до редакції запорізького сайту 061.ua.За інформацією ОВА, в Бердянську окупанти продовжують чинити тиск на тих, хто забезпечує життєдіяльність міста та дбає про безпеку цивільних. Однак українці, що є співробітниками критичної інфраструктури (навіть на волонтерських засадах), продовжують працювати та виконувати свої посадові обов'язки.До селища Кирилівка приїхали російські військові, що представилися як «військова комендатура міста Мелітополя» та запропонували «співпрацю». Утім, як наголошують у Запорізькій ОВА, голова Кирилівської селищної ради відмовився, порадивши окупантам прямувати вслід за російським військовим кораблем.

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