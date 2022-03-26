Вночі 27 березня Україна переходить на літній час





Про це пише



О третій ночі треба перевести годинник на годину вперед.



У Верховній Раді зараз є законопроєкт про відмову від переходу на літній та зимовий час. 3 березня 2021 року Верховна Рада проголосувала "за" в першому читанні, але згодом відправила на повторне доопрацювання законопроєкт. Руслан Стефанчук, який був ініціатором скасування переведення годинників навесні й восени, вважає, що Україна має повернутися до цього питання і зрештою залишитися на так званому "зимовому" часі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на неділю 27 березня Україна переходить на літній час.Про це пише Українська правда О третій ночі треба перевести годинник на годину вперед.У Верховній Раді зараз є законопроєкт про відмову від переходу на літній та зимовий час. 3 березня 2021 року Верховна Рада проголосувала "за" в першому читанні, але згодом відправила на повторне доопрацювання законопроєкт., який був ініціатором скасування переведення годинників навесні й восени, вважає, що Україна має повернутися до цього питання і зрештою залишитися на так званому "зимовому" часі.

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