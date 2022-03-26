Вночі 27 березня Україна переходить на літній час
Сьогодні, 07:22
У ніч на неділю 27 березня Україна переходить на літній час.
Про це пише Українська правда.
О третій ночі треба перевести годинник на годину вперед.
У Верховній Раді зараз є законопроєкт про відмову від переходу на літній та зимовий час. 3 березня 2021 року Верховна Рада проголосувала "за" в першому читанні, але згодом відправила на повторне доопрацювання законопроєкт. Руслан Стефанчук, який був ініціатором скасування переведення годинників навесні й восени, вважає, що Україна має повернутися до цього питання і зрештою залишитися на так званому "зимовому" часі.
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Про це пише Українська правда.
О третій ночі треба перевести годинник на годину вперед.
У Верховній Раді зараз є законопроєкт про відмову від переходу на літній та зимовий час. 3 березня 2021 року Верховна Рада проголосувала "за" в першому читанні, але згодом відправила на повторне доопрацювання законопроєкт. Руслан Стефанчук, який був ініціатором скасування переведення годинників навесні й восени, вважає, що Україна має повернутися до цього питання і зрештою залишитися на так званому "зимовому" часі.
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