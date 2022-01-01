Британія ввела санкції проти виробника дронів у Росії, щоб не було заміни збитим в Україні





Про це повідомляє



Під британські обмеження потрапила, зокрема російська оборонна компанія "Кронштадт", яка є основним виробником безпілотників "Оріон" та інших БПЛА.



Ці системи активно застосовує Росія у війні в Україні. Надійна українська ППО обмежила пілотовані польоти за межами лінії фронту, тому Росія змушена використовувати більше БПЛА. Це призводить до збільшення попиту на ці активи та їх стрімке зменшення,

– зазначили у британському Міноборони.



Відповідно, санкції Великої Британії завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу та обмежать його можливості компенсувати втрати дронів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Велика Британія запровадила санкції проти ще 65 фізичних та юридичних осіб, причетних до вторгнення Росії на територію України.Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Міноборони Великої Британії.Під британські обмеження потрапила, зокрема російська оборонна компанія "Кронштадт", яка є основним виробником безпілотників "Оріон" та інших БПЛА.Ці системи активно застосовує Росія у війні в Україні. Надійна українська ППО обмежила пілотовані польоти за межами лінії фронту, тому Росія змушена використовувати більше БПЛА. Це призводить до збільшення попиту на ці активи та їх стрімке зменшення,– зазначили у британському Міноборони.Відповідно, санкції Великої Британії завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу та обмежать його можливості компенсувати втрати дронів.

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