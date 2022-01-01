 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія зосередилась на спробі захоплення східної частини України, - Reuters

Росія зосередилась на спробі захоплення східної частини України, - Reuters
Росія може переключити увагу на східні регіони і намагатиметься захопити саме їх.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив високопоставлений чиновник з Міноборони США.

Раніше Росія заявила, що перший етап її так званої "військової операції" в основному завершений і вона зосередиться на повному "звільненні" Донбасу.

"Ця заява ймовірно вказує на те, що Москва може перейти до більш обмежених цілей після того, як наштовхнулась на запеклий опір українців протягом місяця війни. Високопоставлений чиновник США припустив, що діяльність Росії на місцях в цілому підтверджує заяву Москви", - пише видання.

Чиновник сказав, що Сполучені Штати спостерігають, як російські сили стають більш агресивними на Донбасі.

"Вони приділяють цьому першочергову увагу", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Все більше країн підтримують миротворчу місію в Україні, – прем’єр Польщі
Сьогодні, 07:45
Британія ввела санкції проти виробника дронів у Росії, щоб не було заміни збитим в Україні
Сьогодні, 07:09
Війна з Росією: ситуація в регіонах станом на 6:00 26 березня
Сьогодні, 06:43
Депутат московської думи запропонував «денацифікувати» ще 6 країн
Сьогодні, 05:20
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Британія ввела санкції проти виробника дронів у Росії, щоб не було заміни збитим в Україні
Сьогодні, 07:09
Війна з Росією: ситуація в регіонах станом на 6:00 26 березня
Сьогодні, 06:43
Росія зосередилась на спробі захоплення східної частини України, - Reuters
Сьогодні, 06:23
Депутат московської думи запропонував «денацифікувати» ще 6 країн
Сьогодні, 05:20
ЗСУ збили п'ять крилатих ракет росіян, вертоліт і три літаки
Сьогодні, 04:13
Схожі новини
Все більше країн підтримують миротворчу місію в Україні, – прем’єр Польщі Все більше країн підтримують миротворчу місію в Україні, – прем’єр Польщі
Сьогодні, 07:45
Вночі 27 березня Україна переходить на літній час Вночі 27 березня Україна переходить на літній час
Сьогодні, 07:22
Британія ввела санкції проти виробника дронів у Росії, щоб не було заміни збитим в Україні Британія ввела санкції проти виробника дронів у Росії, щоб не було заміни збитим в Україні
Сьогодні, 07:09
Війна з Росією: ситуація в регіонах станом на 6:00 26 березня Війна з Росією: ситуація в регіонах станом на 6:00 26 березня
Сьогодні, 06:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Все більше країн підтримують миротворчу місію в Україні, – прем’єр Польщі
Сьогодні, 07:45
 0
Вночі 27 березня Україна переходить на літній час
Сьогодні, 07:22
 0
Британія ввела санкції проти виробника дронів у Росії, щоб не було заміни збитим в Україні
Сьогодні, 07:09
 0
Війна з Росією: ситуація в регіонах станом на 6:00 26 березня
Сьогодні, 06:43
 0
Росія зосередилась на спробі захоплення східної частини України, - Reuters
Сьогодні, 06:23
 0
Медіа
відео
1/8