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Депутат московської думи запропонував «денацифікувати» ще 6 країн

Депутат московської думи запропонував «денацифікувати» ще 6 країн
Країни Прибалтики, а також Польща, Молдова та Казахстан мають бути "демілітаризовані та денацифіковані" росією. Так вважає депутат московської думи Сергій Савостьянов і склав цей документ.

Про це повідомляє УНН.

"РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан у межах глобальної військової спецоперації з демілітаризації та денацифікації. Про це офіційно заявив російський депутат Савостьянов.

Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни", про це у своєму Twitter повідомив Михайло Подоляк.

Російські ЗМІ передають, депутат московської думи Сергій Савостьянов склав цей документ та заявив, що така "операція" забезпечить стійку безпеку усій Європі.

"Демілітаризація та денацифікація України забезпечить стійку безпеку народам України, росії та всій Європі. Для більш повного процесу забезпечення безпеки рф у зону денацифікації та демілітаризації крім України, вважаю за доцільне включити ще Прибалтику (Литва, Латвія, Естонія), Польщу, Молдову та Казахстан», — зазначив він у документі.
Депутат московської думи запропонував «денацифікувати» ще 6 країн

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Теги: Росія, Україна, війна
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