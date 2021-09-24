Уряд проплатив авансом квітневі пенсії





Про церозповів президент Володимир Зеленський, пише



Він зазначив, що Пенсійний фонд вже перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей. Ці кошти люди отримають на картки вже у суботу, а Укрпошта розвозитиме готівку.



"Завтра-післязавтра виплати будуть продовжуватися і в інших областях Східної та Центральної частини України, і днями охопить всю державу", – додав Зеленський.



Як згодом повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, такий крок необхідний для забезпечення своєчасної виплати пенсій на територіях, де ведуться активні бойові дії. Впродовж 25-27 березня авансом буде здійснено нарахування і виплату пенсій у 6 областях на загальну суму 8,8 млрд гривень.



"Сьогодні було профінансовано виплату пенсій в Луганській та Чернігівській областях. Кошти вже перераховані в банки. Завтра авансом кошти на виплату пенсій будуть направлені в Сумську, Херсонську та Миколаївську області. Післязавтра – в Київську", – пояснив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд розпочав виплату пенсій за квітень, першими їх отримають пенсіонери Чернігівської та Луганської областей.Про церозповів президент, пише Економічна правда. Він зазначив, що Пенсійний фонд вже перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей. Ці кошти люди отримають на картки вже у суботу, а Укрпошта розвозитиме готівку."Завтра-післязавтра виплати будуть продовжуватися і в інших областях Східної та Центральної частини України, і днями охопить всю державу", – додав Зеленський.Як згодом повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, такий крок необхідний для забезпечення своєчасної виплати пенсій на територіях, де ведуться активні бойові дії. Впродовж 25-27 березня авансом буде здійснено нарахування і виплату пенсій у 6 областях на загальну суму 8,8 млрд гривень."Сьогодні було профінансовано виплату пенсій в Луганській та Чернігівській областях. Кошти вже перераховані в банки. Завтра авансом кошти на виплату пенсій будуть направлені в Сумську, Херсонську та Миколаївську області. Післязавтра – в Київську", – пояснив він.

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