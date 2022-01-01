Скільки грошей українці вже отримали у рамках єПідтримки

Скільки грошей українці вже отримали у рамках єПідтримки
Українці, які втратили дохід внаслідок проведення бойових дій, продовжують отримувати державну допомогу.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні ввечері 25 березня.

За його словами, продовжуються виплати (6 500 гривень) по оновленій державній програмі єПідтримка. У її рамках українці вже отримали понад 20,7 мільярдів гривень.

Як отримати 6 500 гривень у рамках єПідтримки:

Потрібно авторизуватися у Дії й обрати там послугу єПідтримка.
Після цього – натиснути "Отримати допомогу";
Очікуйте зарахування коштів.

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Теги: війна, виплати. єПідтримка
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