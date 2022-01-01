Скільки грошей українці вже отримали у рамках єПідтримки





Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні ввечері 25 березня.



За його словами, продовжуються виплати (6 500 гривень) по оновленій державній програмі єПідтримка. У її рамках українці вже отримали понад 20,7 мільярдів гривень.



Як отримати 6 500 гривень у рамках єПідтримки:



Потрібно авторизуватися у Дії й обрати там послугу єПідтримка.

Після цього – натиснути "Отримати допомогу";

Очікуйте зарахування коштів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці, які втратили дохід внаслідок проведення бойових дій, продовжують отримувати державну допомогу.Про це розповів прем'єр-міністру відеозверненні ввечері 25 березня.За його словами, продовжуються виплати (6 500 гривень) по оновленій державній програмі єПідтримка. У її рамках українці вже отримали понад 20,7 мільярдів гривень.Потрібно авторизуватися у Дії й обрати там послугу єПідтримка.Після цього – натиснути "Отримати допомогу";Очікуйте зарахування коштів.

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