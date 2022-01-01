ЗСУ збили п'ять крилатих ракет росіян, вертоліт і три літаки
Сьогодні, 04:13
За добу 25 березня ЗСУ знищили три ворожі літаки, три безпілотники типу "Орлан-10", один вертоліт на стоянці і щонайменше п’ять крилатих ракет.
Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Ударна авіація Повітряних Сил завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці росіян.
Зазначається, що 25 березня окупанти завдали ракетного удару по кількох напрямках. Тільки по території Командування Повітряних Сил ЗСУ було випущено шість крилатих ракет. Частину із них збила ППО, але частина - вразила цілі. Є руйнування. Пожежу швидко локалізували, завали розбирають рятувальники. Уточнюється тип ракет, завдані інфраструктурі збитки та наявність постраждалих.
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Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Ударна авіація Повітряних Сил завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці росіян.
Зазначається, що 25 березня окупанти завдали ракетного удару по кількох напрямках. Тільки по території Командування Повітряних Сил ЗСУ було випущено шість крилатих ракет. Частину із них збила ППО, але частина - вразила цілі. Є руйнування. Пожежу швидко локалізували, завали розбирають рятувальники. Уточнюється тип ракет, завдані інфраструктурі збитки та наявність постраждалих.
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