26 березня на Волині: гортаючи календар

26 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження колишній начальник центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олег Куц.

У п'ятницю, 26 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Терентій і Христина. Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

В Україні сьогодні День Національної гвардії: професійне свято всіх військовослужбовців і цивільного персоналу Національної гвардії України.

На Волині 26 березня запам'ятався такими подіями:

26 березня 1985 року постановою Ради Міністрів УРСР було створено історико-культурний заповідник «Старий Луцьк».

26 березня 1998-го відкрився історичний музей міста Нововолинська.

У цей день 2006 року відбулися вибори депутатів Верховної Ради, а також місцеві вибори. На виборах луцького міського голови переміг Богдан Шиба.

26 березня 2010-го покійного нині Бориса Клімчука вдруге призначили головою Волинської облдержадміністрації.

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Теги: День народження, Луцьк
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