26 березня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження колишній начальник центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олег Куц.
У п'ятницю, 26 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Терентій і Христина. Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
В Україні сьогодні День Національної гвардії: професійне свято всіх військовослужбовців і цивільного персоналу Національної гвардії України.
На Волині 26 березня запам'ятався такими подіями:
26 березня 1985 року постановою Ради Міністрів УРСР було створено історико-культурний заповідник «Старий Луцьк».
26 березня 1998-го відкрився історичний музей міста Нововолинська.
У цей день 2006 року відбулися вибори депутатів Верховної Ради, а також місцеві вибори. На виборах луцького міського голови переміг Богдан Шиба.
26 березня 2010-го покійного нині Бориса Клімчука вдруге призначили головою Волинської облдержадміністрації.
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У п'ятницю, 26 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Терентій і Христина. Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
В Україні сьогодні День Національної гвардії: професійне свято всіх військовослужбовців і цивільного персоналу Національної гвардії України.
На Волині 26 березня запам'ятався такими подіями:
26 березня 1985 року постановою Ради Міністрів УРСР було створено історико-культурний заповідник «Старий Луцьк».
26 березня 1998-го відкрився історичний музей міста Нововолинська.
У цей день 2006 року відбулися вибори депутатів Верховної Ради, а також місцеві вибори. На виборах луцького міського голови переміг Богдан Шиба.
26 березня 2010-го покійного нині Бориса Клімчука вдруге призначили головою Волинської облдержадміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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