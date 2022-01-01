Для переселенців в Україні збудують тимчасове житло





Про це президент Володимир Зеленський



"Урядовці готують нову підтримку для переселенців з районів бойових дій. Обласні адміністрації отримали завдання якнайшвидше виділити землю для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб", – розповів президент.



При цьому Зеленський наголосив, що йдеться саме про тимчасове житло.



"Після того, як ми встановимо мир, ми почнемо негайну масштабну відбудову нашої держави. Але зараз людям треба тимчасовий дім, і краще він буде в Україні, ніж десь за кордоном", – резюмував президент і додав, що деталі згодом представить прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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