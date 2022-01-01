Луцьк знову має втрати: загинули двоє військових Севастопольської бригади

У війні з Росією Луцька громада втратила ще двох захисників.Про це повідомив міський голова Луцькау Фейсбуці.Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Відомо, що, народився 8 лютого 1996 року в місті Володимир, Володимирської області, в Росії, однак був громадянином України.1999 року переїхав в місто Сніжне, що на Донеччині, а в 2018 році до Луцька. Був командиром авіаційної ланки авіаційної ескадрильї в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.На жаль, 23 березня 2022 року загинув у повітряному бою з нерівними силами противника в Житомирській області, у селі Тригір‘я.Ще один захисник -, народився 26 вересня 1982 року в місті Бердянськ.З 2015 року сержант в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка з липня 2018 року дислокується в Луцьку.21 березня 2022 року загинув під час ракетного обстрілу противника у місті Краматорськ.