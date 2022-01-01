Луцьк знову має втрати: загинули двоє військових Севастопольської бригади
Сьогодні, 22:19
У війні з Росією Луцька громада втратила ще двох захисників.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук у Фейсбуці.
Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що Чумаченко Дмитро Романович, народився 8 лютого 1996 року в місті Володимир, Володимирської області, в Росії, однак був громадянином України.
1999 року переїхав в місто Сніжне, що на Донеччині, а в 2018 році до Луцька. Був командиром авіаційної ланки авіаційної ескадрильї в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.
На жаль, 23 березня 2022 року загинув у повітряному бою з нерівними силами противника в Житомирській області, у селі Тригір‘я.
Ще один захисник - Шапошник Анатолій Олегович, народився 26 вересня 1982 року в місті Бердянськ.
З 2015 року сержант в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка з липня 2018 року дислокується в Луцьку.
21 березня 2022 року загинув під час ракетного обстрілу противника у місті Краматорськ.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук у Фейсбуці.
Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що Чумаченко Дмитро Романович, народився 8 лютого 1996 року в місті Володимир, Володимирської області, в Росії, однак був громадянином України.
1999 року переїхав в місто Сніжне, що на Донеччині, а в 2018 році до Луцька. Був командиром авіаційної ланки авіаційної ескадрильї в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.
На жаль, 23 березня 2022 року загинув у повітряному бою з нерівними силами противника в Житомирській області, у селі Тригір‘я.
Ще один захисник - Шапошник Анатолій Олегович, народився 26 вересня 1982 року в місті Бердянськ.
З 2015 року сержант в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка з липня 2018 року дислокується в Луцьку.
21 березня 2022 року загинув під час ракетного обстрілу противника у місті Краматорськ.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцьк знову має втрати: загинули двоє військових Севастопольської бригади
Сьогодні, 22:19
Добрі новини від ВолиньPost за 25 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 21:28
Військовослужбовці ЗСУ взяли в полон відому сербську снайперку
Сьогодні, 21:00
Китай заявив, що сприятиме поверненню миру в Україну
Сьогодні, 20:13
Медіа