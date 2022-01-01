83% українців хочуть, щоб українська була єдиною державною мовою, – Рейтинг
Сьогодні, 21:43
За надання державного статусу російській мові до війни виступали майже чверть, а сьогодні – лише 7%.
Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провела група "Рейтинг", пише "Суспільне".
Опитування провели 19 березня. Думка, що українська мова має бути єдиною державною, домінує в усіх макрорегіонах, вікових та мовних групах. На думку аналітиків, на ставлення до статусу мови вплинуло безпрецендентне єднання суспільства на тлі війни з Росією.
"У мирний час за надання статусу державної російській мові традиційно виступали мешканці півдня та сходу. Але навіть у цих регіонах таких була лише третина, а сьогодні їхня кількість зменшилась майже вдвічі", — пишуть соціологи.
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Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провела група "Рейтинг", пише "Суспільне".
Опитування провели 19 березня. Думка, що українська мова має бути єдиною державною, домінує в усіх макрорегіонах, вікових та мовних групах. На думку аналітиків, на ставлення до статусу мови вплинуло безпрецендентне єднання суспільства на тлі війни з Росією.
"У мирний час за надання статусу державної російській мові традиційно виступали мешканці півдня та сходу. Але навіть у цих регіонах таких була лише третина, а сьогодні їхня кількість зменшилась майже вдвічі", — пишуть соціологи.
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