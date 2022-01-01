Військовослужбовці ЗСУ взяли в полон відому сербську снайперку

Військовослужбовці ЗСУ взяли в полон відому сербську снайперку
У полон до бійців ЗСУ потрапила легендарна снайперка-"монахиня", яка розстрілювала українських полонених у 2014 році.

Про це пише ТСН з посиланням на DonPress.

За словами волонтера Влада Іванова, поранена "Багіра" перебуває в полоні ЗСУ, їй надали медичну допомогу. За інформацією українських розвідслужб, снайперка з 2014 року служить у складі підрозділів "народної міліції ДНР".

Уточнюється, що на рахунку жінки чимало занапащених життів як українських військових, так і мирних жителів, неугодних владі окупованих районів Донбасу. Загалом близько 40 осіб.

За словами волонтера, снайперка погодилася співпрацювати зі слідством. Вона стверджує, що її покинули на полі бою.

"Кинули. Знаючи, що я поранена, і маючи можливість забрати мене, просто вирішили злити, сподіваючись, що помру", — пояснила вона.

Військовослужбовці ЗСУ взяли в полон відому сербську снайперку


Довідково:

"Багіра" - громадянка Сербії Данієла Лазович. Вона встигла бути успішною гандболісткою в регіональній лізі. Коли стала повнолітньою, вона певний час захоплювалася ісламом. Згодом вона опинилася в монастирі Тумане, що в східній Сербії, неподалік міста Ґолубац на Дунаї. Там вона стала «сестрою Ксенією», потім її призначили ігуменею.

«Мати Ксенія» часто залишала монастир і в цивільному вбранні їхала до Белграда або до Косова. У декого ці поїздки почали викликати підозри. За справу взялася поліція й встановила, що молода ігуменя була наркодилером. Монахиню засудили, однак, скільки саме вона провела за ґратами, не уточнюють. Після звільнення Данієла розірвала контакти з батьками й друзями, а в листопаді 2014-го поїхала в Україну та приєдналася до лав проросійської організації "Оплот".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, полон, снайперка-монахиня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
83% українців хочуть, щоб українська була єдиною державною мовою, – Рейтинг
Сьогодні, 21:43
Добрі новини від ВолиньPost за 25 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 21:28
Військовослужбовці ЗСУ взяли в полон відому сербську снайперку
Сьогодні, 21:00
Китай заявив, що сприятиме поверненню миру в Україну
Сьогодні, 20:13
Росія обстріляла територію Командування Повітряних Сил ЗСУ у Вінниці
Сьогодні, 19:50
Схожі новини
З 648 вижило лише троє: ЗСУ знищили російську батальйонну групу З 648 вижило лише троє: ЗСУ знищили російську батальйонну групу
Сьогодні, 15:00
У Чорнобаївці ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала У Чорнобаївці ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала
Сьогодні, 14:47
В обмін на життя дітей: генерал поліції готовий здатися в полон ворогам В обмін на життя дітей: генерал поліції готовий здатися в полон ворогам
Сьогодні, 02:18
Волинська художниця продає власні картини заради української армії Волинська художниця продає власні картини заради української армії
24 березень, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк знову має втрати: загинули двоє військових Севастопольської бригади
Сьогодні, 22:19
 0
83% українців хочуть, щоб українська була єдиною державною мовою, – Рейтинг
Сьогодні, 21:43
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 25 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 21:28
 0
Військовослужбовці ЗСУ взяли в полон відому сербську снайперку
Сьогодні, 21:00
 0
Китай заявив, що сприятиме поверненню миру в Україну
Сьогодні, 20:13
 0
Медіа
відео
1/8