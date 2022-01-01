Росія обстріляла територію Командування Повітряних Сил ЗСУ у Вінниці





Про це



Ракетний удар завдали приблизно о 16:30. Усього російсько-окупаційні сили випустили шість крилатих ракет. Частину з них збила протиповітряна оборона. Решта ㅡ влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі.



Наразі наслідки ракетного удару окупантів уточнюють.



Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов повідомляв, що Вінниччина перебуває під ракетним обстрілом. Він закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та ховатися в укриття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці.Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.Ракетний удар завдали приблизно о 16:30. Усього російсько-окупаційні сили випустили шість крилатих ракет. Частину з них збила протиповітряна оборона. Решта ㅡ влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі.Наразі наслідки ракетного удару окупантів уточнюють.Голова Вінницької ОДАповідомляв, що Вінниччина перебуває під ракетним обстрілом. Він закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та ховатися в укриття.

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