Китай заявив, що сприятиме поверненню миру в Україну

Китай заявив, що сприятиме поверненню миру в Україну
У п'ятницю, 25 березня, президент Китаю Сі Цзіньпін поговорив із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Лідери обох країн обговорили низку питань, що стосуються ситуації в Україні.

Про це повідомило видання CNN, передає OBOZREVATEL.

Під час розмови Цзіньпін сказав Джонсону, що його країна відіграватиме "конструктивну роль" у якнайшвидшому поверненні миру в Україну. Сі наголосив на тому, що міжнародне співтовариство має сприяти мирним переговорам та створювати умови для політичного врегулювання українського питання.

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Теги: Китай, війна
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