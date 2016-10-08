Китай заявив, що сприятиме поверненню миру в Україну
Сьогодні, 20:13
У п'ятницю, 25 березня, президент Китаю Сі Цзіньпін поговорив із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Лідери обох країн обговорили низку питань, що стосуються ситуації в Україні.
Про це повідомило видання CNN, передає OBOZREVATEL.
Під час розмови Цзіньпін сказав Джонсону, що його країна відіграватиме "конструктивну роль" у якнайшвидшому поверненні миру в Україну. Сі наголосив на тому, що міжнародне співтовариство має сприяти мирним переговорам та створювати умови для політичного врегулювання українського питання.
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Про це повідомило видання CNN, передає OBOZREVATEL.
Під час розмови Цзіньпін сказав Джонсону, що його країна відіграватиме "конструктивну роль" у якнайшвидшому поверненні миру в Україну. Сі наголосив на тому, що міжнародне співтовариство має сприяти мирним переговорам та створювати умови для політичного врегулювання українського питання.
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