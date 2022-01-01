Добрі новини від ВолиньPost за 25 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА

Минає тридцята доба повномасштабної війни в Україні. Тож, ми ще на день наблизилися до перемоги.традиційно підготувало підбірку добрих новин. Ми хочемо, аби ви не переставали бачити світло у темні часи. Серед величезної кількості матеріалів уже традиційно вибрали для вас найкраще, що трапилося за день.З початку російського вторгнення в Україну армія РФ втратила 530 танків, тоді як ЗСУ втратили 74 одиниці. Проте за місяць бойових дій ЗСУ захопили не менше 117 російських бойових машин.Наша перемога вже незабаром, тож питання відбудови наразі актуальне. Європейський Союз забов'язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для її відбудови після завершення війни.Щодня американець за походженням, який уже майже 20 років живе у Луцьку, пригощає наших захисників напоями та смаколиками. Коли він мешкав у Норвегії, його до Луцька запросив товариш-українець. Після візитупросто закохався у наше місто і залишився тут жити. Своїм обов’язком він вважає допомагати правоохоронцям."Тим часом ми продовжуємо працювати в тилу та забезпечувати повноцінну життєдіяльність області. На сьогодні в області до роботи повернулись близько 80-ти % підприємств та бізнесу. Впевнений, що невдовзі ця цифра зросте до 90 %", - зазначив голова Волинської ОВАЩоденна добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали:особового складу - близько 16100 осіб,танків ‒ 561 од,бойових броньованих машин ‒ 1625 од,артилерійських систем– 291 од,РСЗВ - 90 од,засоби ППО - 49 од,літаків – 115 од,гелікоптерів – 125 од,автомобільної техніки - 1089 од,кораблі /катери - 5 од,цистерн з ПММ - 72,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53,спеціальна техніка - 18.Мінус один у славнозвісній Чорнобаївці. Збройні сили України у ліквідували командувача 49-ї загальної військової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенантаНаразі обидва наявні у Луцьку магазини російського бренду одягу «Oodji» закриті. Їхню роботу вже не зможуть відновити. Принаймні – у ЦУМі та ТРЦ «ПортСіty», де вони функціонували до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.Волинський національний університет імені Лесі Українки за підтримки Луцької міської ради влаштовує розмовний клуб української мови для людей, які через війну змушені були переїхати до Луцька.Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.