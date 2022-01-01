Добрі новини від ВолиньPost за 25 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 21:28
Минає тридцята доба повномасштабної війни в Україні. Тож, ми ще на день наблизилися до перемоги.
Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно підготувало підбірку добрих новин. Ми хочемо, аби ви не переставали бачити світло у темні часи. Серед величезної кількості матеріалів уже традиційно вибрали для вас найкраще, що трапилося за день.
Україна має більше танків, ніж на початку війни
З початку російського вторгнення в Україну армія РФ втратила 530 танків, тоді як ЗСУ втратили 74 одиниці. Проте за місяць бойових дій ЗСУ захопили не менше 117 російських бойових машин.
ЄС створить спеціальний фонд для відбудови України
Наша перемога вже незабаром, тож питання відбудови наразі актуальне. Європейський Союз забов'язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для її відбудови після завершення війни.
У Луцьку американець щодня пригощає правоохоронців кавою. ВІДЕО
Щодня американець за походженням, який уже майже 20 років живе у Луцьку, пригощає наших захисників напоями та смаколиками. Коли він мешкав у Норвегії, його до Луцька запросив товариш-українець. Після візиту Тім Смідт просто закохався у наше місто і залишився тут жити. Своїм обов’язком він вважає допомагати правоохоронцям.
На Волині до роботи повернулись близько 80% підприємств та бізнесу
"Тим часом ми продовжуємо працювати в тилу та забезпечувати повноцінну життєдіяльність області. На сьогодні в області до роботи повернулись близько 80-ти % підприємств та бізнесу. Впевнений, що невдовзі ця цифра зросте до 90 %", - зазначив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
За місяць війни Росія втратила понад 16 тисяч солдат, ‒ Генштаб
Щоденна добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 16100 осіб,
танків ‒ 561 од,
бойових броньованих машин ‒ 1625 од,
артилерійських систем– 291 од,
РСЗВ - 90 од,
засоби ППО - 49 од,
літаків – 115 од,
гелікоптерів – 125 од,
автомобільної техніки - 1089 од,
кораблі /катери - 5 од,
цистерн з ПММ - 72,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53,
спеціальна техніка - 18.
У Чорнобаївці ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала
Мінус один у славнозвісній Чорнобаївці. Збройні сили України у ліквідували командувача 49-ї загальної військової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева.
Російський бренд одягу «Oodji» у Луцьку: яка його доля у ЦУМі і «ПортСіty»
Наразі обидва наявні у Луцьку магазини російського бренду одягу «Oodji» закриті. Їхню роботу вже не зможуть відновити. Принаймні – у ЦУМі та ТРЦ «ПортСіty», де вони функціонували до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
У Луцьку влаштовують розмовний клуб української для переселенців
Волинський національний університет імені Лесі Українки за підтримки Луцької міської ради влаштовує розмовний клуб української мови для людей, які через війну змушені були переїхати до Луцька.
Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
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Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно підготувало підбірку добрих новин. Ми хочемо, аби ви не переставали бачити світло у темні часи. Серед величезної кількості матеріалів уже традиційно вибрали для вас найкраще, що трапилося за день.
Україна має більше танків, ніж на початку війни
З початку російського вторгнення в Україну армія РФ втратила 530 танків, тоді як ЗСУ втратили 74 одиниці. Проте за місяць бойових дій ЗСУ захопили не менше 117 російських бойових машин.
ЄС створить спеціальний фонд для відбудови України
Наша перемога вже незабаром, тож питання відбудови наразі актуальне. Європейський Союз забов'язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для її відбудови після завершення війни.
У Луцьку американець щодня пригощає правоохоронців кавою. ВІДЕО
Щодня американець за походженням, який уже майже 20 років живе у Луцьку, пригощає наших захисників напоями та смаколиками. Коли він мешкав у Норвегії, його до Луцька запросив товариш-українець. Після візиту Тім Смідт просто закохався у наше місто і залишився тут жити. Своїм обов’язком він вважає допомагати правоохоронцям.
На Волині до роботи повернулись близько 80% підприємств та бізнесу
"Тим часом ми продовжуємо працювати в тилу та забезпечувати повноцінну життєдіяльність області. На сьогодні в області до роботи повернулись близько 80-ти % підприємств та бізнесу. Впевнений, що невдовзі ця цифра зросте до 90 %", - зазначив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
За місяць війни Росія втратила понад 16 тисяч солдат, ‒ Генштаб
Щоденна добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 16100 осіб,
танків ‒ 561 од,
бойових броньованих машин ‒ 1625 од,
артилерійських систем– 291 од,
РСЗВ - 90 од,
засоби ППО - 49 од,
літаків – 115 од,
гелікоптерів – 125 од,
автомобільної техніки - 1089 од,
кораблі /катери - 5 од,
цистерн з ПММ - 72,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53,
спеціальна техніка - 18.
У Чорнобаївці ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала
Мінус один у славнозвісній Чорнобаївці. Збройні сили України у ліквідували командувача 49-ї загальної військової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева.
Російський бренд одягу «Oodji» у Луцьку: яка його доля у ЦУМі і «ПортСіty»
Наразі обидва наявні у Луцьку магазини російського бренду одягу «Oodji» закриті. Їхню роботу вже не зможуть відновити. Принаймні – у ЦУМі та ТРЦ «ПортСіty», де вони функціонували до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
У Луцьку влаштовують розмовний клуб української для переселенців
Волинський національний університет імені Лесі Українки за підтримки Луцької міської ради влаштовує розмовний клуб української мови для людей, які через війну змушені були переїхати до Луцька.
Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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